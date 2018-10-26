Бросившая маленького сына в подъезде жительница Щелкова списала поступок на нервный срыв

Сорокалетняя жительница подмосковного Щелкова, бросившая маленького сына в подъезде и уехавшая на 10 дней к подруге в Саратов, по решению суда взята под стражу, сообщила представитель регионального управления СКР Ольга Врадий. Сама женщина в ходе следственного эксперимента нашла объяснение своему поступку.

Полуторагодовалого мальчика нашли вечером 14 октября жители одного из домов Щелкова. Первоначально они подумали, что Сережа потерялся и организовали поисковую операцию, но спустя пару дней стало ясно, что ребенка бросили. Его мама приехала в Россию с Украины с целью найти работу, но трудоустроиться ей так и не удалось. Оставив сына в подъезде, она села в поезд и отправилась к подруге в Саратов.

Задержали Татьянe 24 октября на Павелецком вокзале. На первом допросе она объяснила свой поступок сложной жизненной ситуацией и материальными трудностями, однако время следственного эксперимента поменяла показания.

"У меня был нервный срыв из-за постоянных скандалов дома", — заявила женщина, которая часто меняла квартиры и спутников жизни.

Найти оправдание 10-дневному отсутствию Татьяна, у которой две судимости за плечами, не смогла, но уточнила, что "ехала в Москву сдаваться".

Нерадивую мать, которую обвиняют в неисполнении родительских обязанностей и оставлении в опасности, в пятницу взяли под стражу, Сережу уже определили в семью, где воспитывают и кровных, и приемных детей. СКР уточнил, что нашел предполагаемого отца мальчика, но на подтверждение этих данных уйдет время.