"Спартак" хочет продлить контракт с Романом Еременко

Московский "Спартак" намерен продлить контракт с полузащитником Романом Еременко. Действующего соглашение с бывшим игроком сборной Финляндии рассчитано до конца 2018 года.

По сведениям сайта Sport 24, в ближайшее время "Спартак" предложит Еременко продлить контракт. Условия нового договора пока неизвестны. В нынешнем сезоне Роман выходил на поле два раза в матчах российской премьер-лиги и один раз в Лиге чемпионов.

Осенью 2016 Еременко, будучи футболистом ЦСКА, был уличен в употреблении запрещенных препаратов и был дисквалифицирован на два года. Отбывший наказание 31-летний полузащитник стал свободным агентом и подписал контракт со "Спартаком".