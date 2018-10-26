Украинский вице-премьер попросил участников форума в Белоруссии не говорить на русском

На проходящем в Гомеле форуме регионов Белоруссии и Украины вице-премьер, министр регионального развития и ЖКХ Украины Геннадий Зубко обратился к собравшимся с призывом не использовать в своих выступлениях русский язык.

"Сегодня на форуме представители Украины и Белоруссии. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке", — заявил Зубко.

Свою позицию он объяснил тем, что для представителей Украины важно открывать свою страну не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения туризма, культуры.

Тем не менее, белорусские участники форума продолжили выступать на русском. По-русски говорил и посол Украины в Минске Игорь Кизим, передает РИА Новости.