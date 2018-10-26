Дальнобойщик вылетел из кабины фуры после ДТП в Подмосковье. Видео

Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую среду, 24 октября, на федеральной трассе М-1 "Беларусь" в подмосковной Кубинке. В сети опубликована запись с регистратора, запечатлевшего момент аварии.

Судя по кадрам, водитель большегруза не справился с управлением после сужения дороги. Фуру занесло, она врезалась в разделительное ограждение, а затем мужчина, находившийся за рулем грузовика, вылетел на проезжую часть вслед за лобовым стеклом.

Очевидцы поспешили на помощь водителю. Как выяснилось, в кабине фуры, пробившей ограждение на обочине и вылетевшей за пределы проезжей части, находилось еще два человека.

По данным местных СМИ, все пострадавшие были госпитализированы.