Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Ваню Шапкина

24 сентября на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю десятилетнего Вани Шапкина из Ростовской области. У мальчика врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. С двух лет Ваня состоит на учете в кардиоцентре. Врачи сразу сказали, что, если отверстие в сердце будет увеличиваться, потребуется операция. Последнее обследование показало, что операции не избежать. Ее пока еще можно сделать щадящим эндоваскулярным способом. Но для этого нужен окклюдер, который государством не оплачивается. А у семьи Вани денег на его покупку нет.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (272 904 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru и rusfond.ru собрали 234 562 руб. 38 342 руб. перечислено из средств, собранных для Ани Лактионовой. Всего собрано 272 904 руб.

Мама Вани благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".