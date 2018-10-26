Прикуривших от Вечного огня школьниц задержали в Златоусте

Полицейские поймали трех школьниц, которые прикурили от Вечного огня и попытались спалить венок на мемориальном комплексе "Слава" в Златоусте, сообщила пресс-служба управления МВД по Челябинской области. Восьмиклассницы попали в объектив камеры наблюдения.

На кадрах видно, как одна из девочек дважды прикуривает от Вечного огня, тогда как ее подруги снимают процесс на видео. Перед уходом они бросили один из венков в пламя, а сами убежали. Спустя несколько дней стражи порядка нашли хулиганок — они учились в одном классе и до этого не попадали в поле зрения правоохранителей.

По факту инцидента возбуждено дело о вандализме. Девочку, которой исполнилось 14 лет, отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, ее подруг поставили на учет.