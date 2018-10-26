Украинские СМИ опубликовали завещание Сенцова
Украинские СМИ публикуют завещание Олега Сенцова, составленное им 7 сентября 2018 года. Текст завещания им передала сестра осужденного Наталья. В публикации заинтересован сам украинский режиссер, отбывающий наказание и исправительной колонии в Лабытнанги за подготовку террористических актов в людных местах Крыма.
В завещании Сенцов назвал имя режиссера, кому он доверяет право в случае его смерти экранизировать фильмы по своим сценариям. Это его соратница и помощница, второй режиссер Евгения Врадий, сообщает "Интефракс". Именно ее Сенцов видел в качестве режиссера-постановщика своих сценариев "Носорог", Кай". А также написанных в заключении "Кристи", "Вороны" и "Блистательный мир".
"В случае отказа она вправе выбрать, кому перепоручить данные экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов", — оговорил в своем завещании Олег Сенцов.
Правопреемниками, наследниками и получателями гонораров Олег Сенцов, находясь в здравом уме и твердой памяти, определил после своей смерти своих детей Алину и Владислава Сенцовых.
Сенцов приговорен к 20 годам колонии строго режима за создание в Крыму террористического сообщества. Судебное решение вынес в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.
14 мая 2018 года Сенцов в колонии объявил голодовку. Он требовал отпустить на волю всех "удерживаемых в России" украинцев. Медперсонал колонии во время голодовки поддерживал силы Сенцова питательными смесями. 5 октября замдиректора ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что Олег Сенцов голодовку по настоянию медиков прекратил, опасаясь принудительного кормления. Сенцов через своего адвоката Дмитрия Динзе заявил, что цель его голодовки не достигнута.
Сейчас Сенцов пишет новый сценарий о жизни в тюрьме. За время нахождения в тюрьме Сенцов также стал почетным парижанином и лауреатом премии Сахарова.
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