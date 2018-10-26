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26 октября 201813:32

Учитесь позитивно оценивать хорошие новости: Топилин пояснил свои слова о зарплате

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин прокомментировал реакцию общественности на свое высказывание о беспрецедентном росте зарплат в России.

"Я считаю, что надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно", — сообщил Топилин, пояснив, что в своем докладе опирался на данные Росстата и от себя ничего не придумывал, передает РИА Новости.

По данным Росстата, рост среднемесячной зарплаты работников за январь-август 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 11%. Озвучивая эти данные 24 октября, министр труда и соцзащиты заявил, что "заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражениях беспрецедентными темпами". Эти слова вызвали активное обсуждение в обществе.

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