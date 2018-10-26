Итальянские деликатесы, монстры-насекомые и массовый забег: как провести выходные

Музыка под пальмами, угощения от итальянского шеф-повара, литературные чтения и массовый забег для любителей спорта: московская афиша на предстоящие выходные весьма разнообразна.

Наступившие холода внесли коррективы в афишу на эти выходные. Хочется, чтобы было не только интересно, но и тепло. Такое место есть — это тропики. Ехать далеко не придется, в вечнозеленых оранжереях "Аптекарского города" всегда по-летнему тепло и красиво. Сегодня здесь с самого утра готовятся к вечернему шоу "Праздник цветов". В окружении пальм, магнолий и азалий выступят оперные певцы и пианисты. Они исполнят известные французские, итальянские и немецкие произведения. Наслаждаться зрители смогут не только музыкой и цветами, но и необычными работами известного художника. В перерыве он проведет мастер-класс по росписи флаконов с духами.

Солнце и летнее настроение будут в эти выходные и на дизайн-заводе "Флакон", где работает большая итальянская ярмарка. Паста, сыры, прошутто, масло, кофе — гостеприимные итальянцы накормят каждого, а еще научат готовить национальные блюда.

Полезные покупки можно будет сделать в эти выходные и в Российской детской библиотеке – там открылся фестиваль книг для детей разного возраста. Это учебная литература, художественная, развивающая, от классиков до современных авторов. Следите за расписанием на сайте. Каждый день проводятся встречи с писателями и занятия в творческих мастерских.

Продолжить образовательную программу вместе с детьми можно биологическом музее. 28 октября там будет в прямом смысле слова фантастический день. Гостям предложат посмотреть в микроскопы на парад монстров-насекомых.

И обязательно найдите время, чтобы позаниматься спортом. Присоединяйтесь к полумарафону, который пройдет 28 октября в 10 часов утра. Участники пробегут от Пушкинской набережной Парка Горького до Воробьевых гор. Дистанций несколько, можно выбрать любую. Не забудьте только заранее зарегистрироваться.