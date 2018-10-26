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26 октября 201813:38

Массовое ДТП с фурой и ассенизаторской машиной в Тюмени попало на видео

72.ru

Четыре автомобиля стали участниками серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром в пятницу, 26 октября, в Тюмени.

 

По данным СМИ, столкновению мог способствовать неработающий светофор – на записи видно, как фура выехала на перекресток, где столкнулась с ассенизаторским автомобилем и легковушкой, после чего одного их участников аварии отбросило на другой легковой автомобиль, оказавшийся поблизости.

В результате инцидента серьезно пострадал один человек – мужчина, находившийся за рулем ассенизаторского грузовика. Сообщается, что его госпитализировали "с подозрениями на черепно-мозговую травму, перелом позвоночника, костей рук и ног".

Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства ДТП и определить виновника.

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