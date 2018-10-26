Киев недоволен "ущербным" заявлением ОБСЕ по российским военным

Миссия ОБСЕ не обнаружила прямых доказательств присутствия в Донбассе российских военнослужащих. Максимум, что увидели наблюдатели, — люди в куртках, с опознавательными знаками вооруженных сил РФ. Но купить похожую одежду несложно. С таким заявлением выступил глава миссии ОБСЕ Александр Хуг в интервью изданию Foreign Policy. Публикацию эту, правда, уже удалили.

Однако первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко успела заявить, что считает слова Хуга ущербными и выразила надежду, что глава миссии ОБСЕ просто неудачно сформулировал свою мысль. Об этом парламентарий написала на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, Украина часто обвиняет Россию либо в подготовке нападения на нее, либо в помощи народным республикам Донбасса. Например, 16 октября президент Петр Порошенко пригрозил, что Москва заплатит высокую цену, если решит нанести удар по Киеву, пишет агентство РИА Новости. Когда это произойдет, и зачем России нападать, глава Незалежной, конечно, не пояснил.