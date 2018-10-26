Берлин настаивает на том, что СП-2 – коммерческий проект

Позиция Берлина по газопроводу "Северная поток-2" неизменна, заявила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер. Прежде всего в правительстве Германии считают, что это коммерческий проект. Одновременно Германия и другие страны Европы заинтересованы, чтобы Украина и дальше была транзитером российского газа.

Германское правительстве приветствует начало трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Евросоюзом о продолжении транзита газа после 2019 года, сообщает ТАСС.

Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро. Мощность двух ниток газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Газ по дну Балтийского моря будет передаваться напрямую в Германию. Сейчас уже действует газопровод "Северный поток". Он работает с перегрузкой.

Разрешение на строительство нового газопровода выдали все страны, кроме Дании. Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен собирается заблокировать или отложить реализацию проекта. "Северный поток-2", как и "Северный поток", обходит транзитные государства – Украину, Польшу, Белоруссию, Венгрию, Чехию и Словакию. Его маршрут проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.