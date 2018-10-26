Караченцов умер за день до своего 74-летия

В России скорбят о Николае Караченцове — знаменитый актер ушел из жизни 26 октября за день до своего 74-летия. Церемония прощания с артистом состоится 29 октября в театре "Ленком" с 10 до 13 часов.

Соболезнования в связи с кончиной Николая Караченцова уже выразил президент России Владимир Путин, а также многие политики, общественные и культурные деятели.

В частности, министр культуры Владимир Мединский Министр назвал Караченцова "сильным, волевым человеком, по-настоящему народным артистом". По его словам, память об улыбчивом, обаятельном и невероятно талантливом актере навсегда останется в миллионах сердец.

"Уход из жизни Николая Петровича Караченцова — тяжелая утрата для всех нас", — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что в памяти зрителей останутся роли актера в фильмах "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Батальоны просят огня", "Человек с бульвара Капуцинов" и, конечно, в легендарном спектакле "Юнона и Авось".

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что уже много лет приходилось слышать лишь обрывки новостей о Караченцове, который так и не смог оправиться после страшной аварии. "Но народная любовь к нему была так сильна, что сообщение о кончине Николая Петровича потрясло миллионы", — подчеркнул Жириновский, выражая соболезнования от имени всей фракции ЛДПР.

"Смерть отняла у нас любимого актера, но не нашу память о его ярчайшем таланте", — заявил руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, добавив, что кумиром миллионов Караченцов стал благодаря многогранности актерского дарования, музыкальности и обаянию.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, член фракции КПРФ, режиссер Владимир Бортко отметил, что пока ему трудно осознать произошедшее. "Он живее всех живых. И он будет таким, каким его я и все запомнили — веселым, добрым, хорошим парнем, которого любили все. Я его тоже очень любил", -подчеркнул Бортко.

В феврале 2005 года Николай Караченцов попал в автомобильную аварию. В ДТП актер получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, от которой так до конца и не оправился. После этого он на сцену уже не вернулся. Осенью 2017 года у народного артиста была выявлена злокачественная опухоль в легком.