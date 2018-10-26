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26 октября 201813:48 Жанна Карпенко

Дверь вместо окна: жильцы возмущены незаконной перепланировкой на Кутузовском

Жители многоэтажки на Кутузовском проспекте не узнают собственный дом: на фасаде вместо привычного окна неожиданно появилась железная дверь, а на первом этаже идут строительные работы. Только вот необходимых разрешений для них нет.

Перепланировку жильцы дома на Кутузовском обнаружили недавно. Вместо окна на фасаде образовалась железная дверь. Что за ней, никто не знает. Собственник внутрь пускать отказывается.

- У нас там подвал, они там тоже все заняли, а в подвале проходят домовые коммуникации, то есть эта площадь должна находится в собственности дома.

Говорят, согласия на врезку двери в фасад не выдавали. Да его никто и не спрашивал. Хотя по закону, если используется общедомовое имущество, необходим документ с подписями собственников. Без него разрешение не даст Мосжилинспекция.

"В настоящее время за согласованием работ по данному адресу никто не обращался", — сообщил Артем Комаров, начальник жилищной инспекции по Западному административному округу Москвы.

- Все разрешения у нас есть!

Журналистам строители не обрадовались, просто дверь закрыть забыли.

- Здесь инструментов на 100 тысяч, я вас не знаю и попрошу вас выйти!

- А вы кто, чтобы просить меня выйти?

- Я тут ответственное лицо.

- Тогда предоставьте документы, вы же ответственное лицо.

Вместо документов журналистам указали на дверь весьма оригинальным способом: как только строители заметили незваных гостей в виде прессы, они решили провести внеплановую генеральную уборку, чтобы нагнать побольше пыли и помешать провести здесь сьемку.

Работы в разгаре: провели освещение, завезли окна (сегодня планировали устанавливать), скоро приступят к отделке помещения. Сроки поджимают. До нового года здесь должен открыться продуктовый магазин.

Железная дверь, врезанная в фасад дома без согласия жильцов, это лишь запасной выход из магазина. Сюда, скорее всего, будут подъезжать машины для погрузки и разгрузки. Центральный вход будет, конечно же, со стороны Кутузовского проспекта.

Крыльцо магазина со стороны Кутозовского пока замаскированно ширмой защитного цвета. Хозяину действительно есть, что скрывать, ведь никаких документов на перепланировку фасада у него нет и быть не может.

"Очень часто люди хотят сделать то, что нельзя, например, на кухне сделать туалет. И это не согласуется никогда", — объясняет Артем Комаров, начальник жилищной инспекции по Западному административному округу Москвы

Штраф за несогласованную перепланировку составляет от 2,5 тысячи для физических лиц и до 250 тысяч для юридических лиц. Кроме того, собственника обяжут вернуть все, как было, то есть привести помещение в соответствие с технической документацией. В случае отказа состоится суд.

Текст: "Вести-Москва"

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