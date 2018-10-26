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Скончался Николай Караченцов 14 минут назад

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26 октября 201814:59 Илья Филиппов

Сын рассказал о последнем дне Караченцова

Не стало Николая Караченцова — народного артиста, которого любят миллионы зрителей по всему миру. "Старший сын", "Собака на сене", "Человек с бульвара Капуцинов" — невероятно одаренный и яркий Караченцов снялся в сотне фильмов, фразы из которых разобрали на цитаты. Но всемирно известным его сделал театр и легендарная рок-опера "Юнона и Авось" в "Ленкоме". К театру, которому артист посвятил 40 лет, с самого утра несут цветы. 29 октября там состоится прощание. Свои соболезнования родственникам Караченцова уже выразил Владимир Путин.

"Есть законы разные, они наши, тайные, актерские. Один из них такой: что каждый спектакль, который ты играешь, должен играть так, как будто бы это последний спектакль в твоей жизни. Независимо от той роли, которую ты играешь — самую главную или маленькую, независимо от того, какой персонаж, характерный герой или не герой — не важно! Но ты должен отдать зрителям все, что у тебя есть сегодня на сердце", — говорил Николай Караченцов в интервью в 1994 году.

Он отдал сполна, соблюдая этот актерский закон. Артист, оказавшийся вне времени. О том, что он ушел, сказал сын Караченцова.

"Сегодня утром в 9 утра папа ушел из жизни. Он находился в 62-й онкологической больнице. Это московская больница, она расположена в городе Красногорск. Его вчера перевели в реанимацию. Он находился там целый день и сегодня утром ушел из жизни", — сообщил Андрей Караченцов, сын Николая Караченцова.

"Он многое сделал для театра, много сделал для нашего кинематографа. И это такая утрата очень серьезная и больная", — говорит Марк Захаров, художественный руководитель и главный режиссер "Ленкома".

Он рассказывал, что биография у него простая: школа — институт — "Ленком". Захаров ставит "Тиля", на главную роль планирует Андрея Миронова, но пробуют молодого Караченцова. Миронов сидит на репетиции и наклоняется к режиссеру: "Марк! А я ведь так не сыграю".

Он главный герой. Причем, неважно, какой герой: смелый и благородный или безумно очаровательный негодяй. А иногда он словно рядом — из твоей компании.

"Замечательный артист, замечательный партнер, непохожий ни на кого. Совершенно отдельный. Был очень живым, очень энергичным. И самое главное качество — всегда очень оригинальным", -рассказывает актер Леонид Ярмольник.

Среди 80 фильмов, в которых сыграл Караченцов, у каждого есть свой любимый герой: или рубаха-парень ковбой Билл, или бандит Урри в "Приключениях электроника", а может и самоуверенный маркиз из "Собаки на сене". И ко всему этому обаянию, как сказали коллеги, наждак необычайного голоса, узнаваемый всегда, будь то блюз беспородного пса или спектакля, сражающего наповал.

И поэтому, несмотря на огромную фильмографию, дом Караченцова был всегда в театре, в "Ленкоме". И уже здесь, среди десятков постановок, десятков ролей, любимая у всех, как правило, одна — граф Резанов в "Юноне и Авось".

"Он был всеобщим любимцем всего театра. И при этом, конечно, блистательный русский артист. Он такой один. Великий мастер", — вспоминает Дмитрий Певцов, народный артист России.

И поэтому не только на графа Резанова зрители чуть не выламывали двери "Ленкома". В великолепном красочном букете "ленкомовских" актеров он все равно такой один. Будто действительно среди цветов горел яркий кленовый лист…

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