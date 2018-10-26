Выход Штатов из ДРСМД приведет к новой гонке вооружений, уверены в МИД

Если Соединенные Штаты разорвут договор о запрете ракет средней и меньшей дальности, то это приведет к очередному витку гонки вооружений, заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов. Так же он добавил, что ряд стран пытается сохранить свою монополию в мире. Поэтому они объявляют торговые войны, подрывают международные институты и правовые режимы, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из ДРСМД. Он уверен, что Россия давно нарушает это соглашение. Кроме того, он хочет, чтобы документ, запрещающий разрабатывать и производить стратегические ракеты с дальностью полета от 500 до 5500 километров, подписал и Китай.

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и главой США Рональдом Рейганом. В силу соглашение вступило в 1988 году. Документ запрещает создавать и накапливать баллистические ракеты с ядерными боевыми частями, которые имеют малый (от 500 до 1000 километров) и средний (от 1000 до 5500 километров) радиусы действия.

Это оружие нарушает принцип взаимного сдерживания. То есть позволяет атаковать настолько внезапно, что противник просто не успевает нанести гарантированный ответный удар.