В Австралии пара пингвинов-геев высидела себе "ребенка" из яйца

В Австралии, в природном парке Sea Life Sydney Aquarium, однополая пара пингвинов смогла высидеть детеныша из подложенного им яйца гетеросексуальной пары.

Как сообщает BBC, из яйца, высиженного "гей-родителями", вылупился птенец, которого назвали Baby Sphengic.

Примечательно, что заботливые папы уже построили малышу гнездо из гальки. В ближайшие полтора месяца он будет жить вместе с ними, а "родители" должны заботиться о том, чтобы его накормить.

В "Фейсбуке" сиднейского природного парка также появилось фото необычного малыша — как он выглядит через несколько дней после появления на свет.