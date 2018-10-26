Сочи ждут новые дожди и поставка продуктов

В ближайшее время в Сочи снова ожидается сильный дождь, городские власти распространили штормовое предупреждение, передает "Интерфакс". Кроме того, на территории Сочи и в Тупасинском районе продолжает действовать режим ЧС.

Несколькими днями ранее обильные дожди привели к затоплению ряда населенных пунктов на Кубани. Вода смыла насыпь, затопила железнодорожные пути, из-за чего задержались десятки поездов, местами разрушены дороги. Сообщение с Сочи по суше пока невозможно.

Власти Сочи, между тем, призывают граждан не беспокоиться о продуктовой безопасности и уверяют, что все магазины обеспечены продуктами. Закупаться впрок смысла нет – вечером в пятницу в город придет паром со свежим продовольствием, всего ожидается 50 тонн.