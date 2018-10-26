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Обмен санкциями 16 минут назад
ЕП заявил, что Россия "понизила уровень моря", и призвал к новым санкциям
Новые санкции против России призвал ЕС ввести европарламент, если конфликт в Азовском море обострится. Вспомнили депутаты и про Крымский мост. Его сооружение, якобы, негативно повлияло ан окружающую среду и понизило уровень моря в Керченском проливе. Средняя глубина Азовского моря, кстати, составляет 8 метров, а максимальная не дотягивает и до 14. И это научные данные, а не происки строителей моста.
Евродепутаты еще раз заявили о том, что не признают Крым российским, сообщает РИА Новости. Строительство моста, прокладку газопровода и подводных кабелей без согласия Киева из России на Крымский полуостров евродепутаты назвали еще одним нарушением территориальной целостности Украины. Особо их взволновало то, что в строительстве Крымского моста участвовали европейские компании.
После захвата Киевом весной 2018 года российского сейнера "Норд" Украина несет убытка, озаботились евродепутаты. При этом Европарламент глубоко обеспокоен милитаризацией акватории Азовского моря и Черноморского региона. Страсбург потребовал от Москвы прекратить досмотры украинских и других судов, идущих в украинские азовские порты. Кроме того, в Страсбурге не заметили, что именно Киев разорвал договор о дружбе с Россией и перебросил в этот регион дополнительные военные и морские силы.
Указывая на переброску в Крым комплекса ПВО С-400 и кораблей из Черного моря в Азовское, евродепутаты оставили без внимания заявления президента Украины Петра Порошенко создать на Азовском море крупную военно-морскую базу. При этом Порошенко приветствовал введение дополнительных санкций против России "из-за агрессивных действий Кремля в Азовском море и Керченском проливе".
Москва якобы намерена превратить Азовское море в свое внутреннее озеро и потому нарушает международное морское право, заявили евродепутаты. Это при том, что по договору России и Украины Азовское море не является международными морскими водами, а является внутренним водоемом двух стран. И соответственно, Москва и Киев имеют право на досмотр судов в своих территориальных водах. А вот заход в Азовское море кораблей третьих стран возможен только после одновременного одобрения со стороны Киева и Москвы.
Даже соболезнование в связи с нападением на керченский политехнический колледж, где погибли 20 человек, депутаты Европарламента выразили не Москве, а Киеву.
Парламентарии также призвали распространить мандат работающей в Донбассе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю территорию Украины, включая прибрежные районы, и назначить отдельного посланника ЕС по вопросам Крыма и Донбасса.
Принятый документ – новая свежая пропагандистская тема, отметила представитель МИД России Мария Захарова.
Разрыва договора об Азовском море неоднократно требовали в Верховной раде Украины. Летом 2018 года такой законопроект даже был в Раду внесен. Но МИД Украины разъяснил украинским депутатам, что денонсация договора не в интересах Киева: это даст возможность России заявить о территориальном споре.
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