7,5 процента годовых: ЦБ сохранил ключевую ставку

Ключевая ставка ЦБ сохранится на уровне 7,5 процента годовых. Такое решение было принято по итогам заседания совета директоров, где было отмечено, что с предыдущего заседания ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, однако проинфляционные риски остаются на повышенном уровне.

Также Банк России сохраняет прогноз по инфляции на 2019 год в интервале 5,0-5,5 процента. К 2020 году, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны, она, предположительно, вернется к уровню 4 процентов.

Что касается годовой инфляции в России – то по состоянию на 22 октября, она, по данным ЦБ, составила 3,5 процента.

Эксперты ЦБ подчеркивают, что на курсовые и инфляционные ожидания может повлиять рост доходностей на развитых рынках, отток капитала из стран с формирующимися рынками и геополитические факторы.

Российская экономика растет темпами, близкими к потенциальным, информирует ЦБ.

Как сообщает ТАСС, следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 14 декабря.