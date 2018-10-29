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Помогите детям. Русфонд 42 минуты назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о 16-летнем Даниле Сычугове из города Ессентуки Ставропольского края.
У мальчика синдром Марфана – генетическое заболевание, вызвавшее деформацию грудной клетки и тяжелое искривление позвоночника. Данил перенес уже несколько операций, его позвоночник поддерживает специальная металлоконструкция, которую надо было менять еще год назад: мальчик сильно вырос, и конструкция стала ему мала. Данил жалуется на сильные, порой непереносимые боли в спине. Врачи настаивают на срочной замене конструкции, но в московской больнице лечение для иногородних пациентов платное. У многодетной мамы нет денег на оплату дорогой операции.
Из письма Ольги Сычуговой, мамы Данила:
"У сына тяжелое врожденное заболевание, вызванное генетической поломкой, – синдром Марфана. На этом фоне у Данила возникла воронкообразная деформация грудной клетки. Затем началось искривление позвоночника. Ставропольские врачи ничем не могли помочь, к счастью, нам удалось попасть на консультацию в московскую Детскую городскую клиническую больницу (ДГКБ) №13 имени Н.Ф. Филатова. Там Данила прооперировали – устранили деформацию грудной клетки. Операцию провели за счет госбюджета. А в 2012 году ему провели вторую операцию: установили на позвоночник фиксирующую металлоконструкцию, так как искривление стремительно прогрессировало. Операцию оплатило государство, а собрать деньги на конструкцию мне помогли добрые люди. С тех пор сын сильно вырос – почти на 40 см. Конструкция стала ему критически мала. Хирурги говорят, что ее необходимо срочно заменить на постоянную, подходящую Данилу по размеру. Но теперь я должна сама оплатить и операцию, и новую металлоконструкцию. А у меня нет такой возможности. Муж давно ушел из семьи, я одна воспитываю троих сыновей. Прошу о помощи!"
Для спасения Данила Сычугова не хватает 638 997 руб.
Заведующий отделением травматологии и ортопедии ДГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова Николай Тарасов (Москва): "С раннего возраста Данил страдает комбинированным ортопедическим заболеванием грудной клетки и позвоночника. К десяти годам деформация позвоночника достигла критической 4-й степени, поэтому было принято решение об установке динамического эндокорректора, сохраняющего возможности роста мальчика. Деформация позвоночника была исправлена почти полностью. Но за прошедшее с момента операции время Данил вырос почти на 40 см, позвоночник вновь начинает искривляться. Динамическую систему необходимо срочно заменить постоянной металлоконструкцией".
Внимание!
Цена операции 859 635 руб.
220 638 руб. собрали читатели ria.ru и rusfond.ru.
Не хватает 638 997 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,195 млрд руб. В 2018 году (на 25 октября) собрано 1 261 027 942 руб., помощь получили 1687 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России» 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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