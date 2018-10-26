КХЛ. "Ак Барс" одержал победу в Хабаровске

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Обладатель Кубка Гагарина"Ак Барс" играл в Хабаровске с местным "Амуром" и победил 4:2.

Первый период остался за "Амуром". На девятой минуте Данил Файзулин реализовал численное преимущество и вывел дальневосточный клуб вперед. Но после первого перерыва все изменилось. Сначала Владимир Ткачев в большинстве сравнял счет, а затем Андрей Педан забросил вторую шайбу в ворота хозяев.

В третьем периоде Пол Постма увеличил преимущество "Ак Барса". Однако Данил Файзулин оформил дубль и подарил хозяевам надежду на спасение. Но последнее слово осталось за гостями. За две секунды до завершения третьего период Роб Клинкхаммер поразил пустые ворота и установил окончательный счет – 4:2 в пользу "Ак Барса".

"Ак Барс" набрал 32 очка и занимает трете место в Восточной конференции. У "Амура" осталось 14 очков. Он занимает 11 место на Востоке.