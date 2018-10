СМИ узнали, когда российская противоспутниковая ракета встанет на вооружение

Россия разрабатывает новую противоспутниковую ракету, которая должна встать на вооружение уже в 2022 году. Об этом стало известно американскому телеканалу CNBC сразу из нескольких источников, близких к разведке США.

Sources say the mysterious missile photographed last month on a modified Russian MiG-31 is a mock-up of an anti-satellite weapon on a space launch vehicle.



A U.S. intelligence report assesses the weapon will join the Kremlin’s arsenal by 2022.https://t.co/8xVnBLDLkd pic.twitter.com/VbGpFPZ8b0