Москвичи создали собственные проекты развития своих районов
Цветущий сад вместо стихийной парковки и арт-зона на месте заброшенного пустыря — все это народные парки, которые в ближайшее время будут созданы в столице по проектам самих москвичей.
Стихийная парковка в конце Токмакова переулка вовсе не красит это место, уверены жители Басманного района столицы. Вокруг десятки памятников архитектуры. Свое название "Гороховое поле" эта территория получила из-за полей, которые зеленели здесь в XVIII веке. Именно так местные жители хотят назвать и новый сквер.
Сейчас территория будущего сквера плотно заставлена машинами. Местные жители, рассказали что они поговорили практически с каждым из водителей, кто оставляет здесь автомобили, так вот сожаления о том, что парковки здесь больше не будет, высказали всего три человека.
В середине прошлого века здесь стояли частные дома, после их сноса появились гаражи, затем снесли и их. Зимой эта территория используется и вовсе для свалки снега.
"Идея родилась сразу после того, как снесли гаражи. Жители понимали, что рано или поздно это место будет каким-то образом задействовано", — рассказывает Алексей Егоркин, житель Басманного района Москвы.
Кроме сада имени Баумана мест для прогулок в районе фактически нет. Среди жителей нашлись и архитекторы, и скульпторы. Совместными усилиями сделали проект сквера.
"Круговая композиция — высаженные по кругу деревья и пергола из легких деревянных конструкций, где будут стоять лавочки и пущены вьющиеся растения, которые будут символизировать название "Гороховое поле", — показывает архитектор, автор проекта Ксения Панюк.
Сквер станет местом для отдыха москвичей всех возрастов. Обещают оборудовать стенды, рассказывающие об истории Басманного района. Уже есть и проект скульптуры, которая станет центром парка.
Пустырь на 1-й Хуторской улице тоже скоро преобразится. Несколько лет назад здесь собирались строить офисное здание, но местные жители отстояли территорию. На свои деньги сделали проект парка.
"Нам здесь жить, детям жить, соответственно, нужно как-то благоустраивать район, в котором мы живем", — объясняет Валентин Петров.
На площади 1,3 гектара появятся детские площадки, дорожки, беседки и не совсем обычный для парков арт-объект.
"Здесь проходит железная дорога, которая осталась от старого промышленного предприятия, и мы хотим использовать ее как интересный объект в этом парке, как-то ее обыграть, сделать вдоль него проходную зону", — объясняет ландшафный архитектор Светлана Михайлова.
Пока это место лишь пугает местных жителей, на пустыре собираются бродяги и прочие сомнительные личности.
Проекты новых парков в ближайшее время рассмотрят муниципальные депутаты, после чего к делу подключатся префектуры. Если их утвердят, работы начнутся уже в следующем году.
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