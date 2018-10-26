Фура обрушила мост и раздавила легковушку: работам на месте ДТП в Приморье мешает ливень

Работа МВД и МЧС на месте крупного ДТП в Приморье, где под грузом фуры обрушился мост, осложняется дождями. Полиции помогают волонтеры, передает РИА Новости.

Грузовая машина придавила иномарку, предположительно погиб один человек, но следователи пока не могут сказать точно, сколько было людей в раздавленной машине.

Причиной обрушения моста, по предварительным данным, стало превышение нагрузки. Как отметил врио губернатора края Олег Кожемяко, груженая фура весила около 20 тонн – это в полтора раза больше, чем способен выдержать мост.

Власти уже решили, что мост будет восстановлен. Пока же машинам предстоит делать крюк в 6-7 километров.