Тема:
Лечение диабета 31 минута назад
Ещё не болезнь: эксперты рассказали о предиабете и о методах профилактики опасного заболевания
Сегодня более восьми миллионов россиян живут с сахарным диабетом, и с каждым годом это число продолжает расти. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году диабет войдёт в семёрку заболеваний, вызывающих наибольшее количество смертей людей во всём мире.
Но, что ещё страшнее, примерно каждый пятый житель нашей страны находится в состоянии предиабета (предшествующем сахарному диабету второго типа) и может даже не догадывается о том, что его здоровью угрожает опасность.
В связи с этим российские специалисты уверены: первый и важнейший шаг для профилактики развития сахарного диабета – это информирование людей.
Для повышения осведомлённости о проблеме представители "Эндокринологического научного центра" Министерства здравоохранения России 25 октября подписали соглашение о сотрудничестве с компанией "Мерк". Это старейшая в мире компания, которая ведёт исследования в области медицины, биологии, химии и фармакологии уже 350 лет.
В ходе пресс-конференции, состоявшейся в рамках подписания соглашения, исследователи и практикующие врачи подробно рассказали о том, что такое предиабет, чем опасно это состояние и почему так важно информировать пациентов о возможных угрозах.
Медики поясняют, что предиабет чаще рассматривается не как болезнь, а именно как состояние, период жизни, предшествующий заболеванию. Предиабет не только существенно повышает риск развития сахарного диабета второго типа, но и риск развития болезней системы кровообращения, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.
К сожалению, в большинстве случаев предиабет диагностируется ретроспективно, то есть врачи выясняют, когда наступил опасный период жизни, уже после постановки диагноза "диабет второго типа". При этом исследования показывают, что в 4-11% случаев предиабет переходит в сахарный диабет в течение одного года, а у пациентов, которые живут с этим состоянием порядка десяти лет, сахарный диабет второго типа развивается в половине случаев.
"По данным всероссийского эпидемиологического исследования NATION, почти у 20% населения России есть предиабет, а значит, они находятся в одном шаге от сахарного диабета второго типа. При этом многие даже не догадываются, что в организме происходят патологические изменения. Тем не менее предиабет можно распознать и остановить, предотвратив серьёзные последствия", — отмечает профессор Марина Шестакова, академик РАН, доктор медицинских наук, глава Института Диабета ФГБУ "Эндокринологический научный центр" Минздрава России.
В период предиабета показатели глюкозы крови уже превышают норму, но ещё не достигают значений, позволяющих поставить диагноз "сахарный диабет второго типа". Уровень глюкозы в крови контролируется с помощью нескольких гормонов, одним из важнейших является инсулин, который вырабатывается в бета-клетках поджелудочной железы.
В процессе развития предиабета в системе контроля уровня глюкозы происходит сбой. Это может быть связано как с недостаточной выработкой гормона, так и со снижением чувствительности тканей к инсулину, из-за чего организм не реагирует на него должным образом.
Профессор Гагик Галстян, заведующий отделением диабетической стопы Института Диабета, пояснил: "К моменту дебюта сахарного диабета второго типа функция бета-клеток островков поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин, уже снижена на 50-60% от нормы. Этот процесс носит нарастающий характер и составляет примерно 4-6% в год. В связи с этим наблюдается прогрессивное ухудшение течения заболевания. Эти процессы объясняют гипотезу о 10-12 летнем периоде, предшествующем постановке диагноза "диабет второго типа". За этот период успевают развиться сердечно-сосудистые и хронические осложнения, представляющие угрозу жизни и здоровью пациентов".
Стратегическое сотрудничество поможет объединить усилия и значительно повысить осведомлённость как практикующих врачей, так и пациентов. В рамках соглашения специалисты будут вести совместную работу по созданию и реализации образовательных программ для врачей и широкой общественности, способствовать внедрению лучших российских и международных практик в сфере диагностики предиабета и профилактики сахарного диабета второго типа.
Как отмечают специалисты, первая, главнейшая и простейшая мера профилактики развития сахарного диабета – это здоровый образ жизни.
Говоря о будущем сотрудничестве, Маттиас Вернике (Matthias Wernicke), гендиректор подразделения "Мерк Биофарма" в России и СНГ подчеркнул: "Важно донести, что здоровый образ жизни – это не просто мода, а возможность предотвратить опасные состояния и снизить вероятность развития хронических заболеваний у пациентов".
Также специалисты напомнили, что сегодня существует несколько простых тестов, которые позволяют пациентам узнать об угрозе, не выходя из дома. К примеру, Марина Шестакова упомянула о простой шкале оценки риска развития сахарного диабета FINDRISC. Это онлайн-калькулятор, который позволяет получить оценку в баллах и понять, стоит ли обращаться за медицинской помощью и проходить дополнительные обследования.
По словам учёных, определение уровня глюкозы в плазме натощак или в ходе проведения глюкозотолерантного теста и/или гликированного гемоглобина крови поможет точно выяснить, находится ли человек в группе риска.
Что же касается факторов риска предиабета, то медики выделяют наследственный фактор, а также лишний вес и ожирение. При наличии большого количества жировой ткани клетки становятся менее восприимчивыми к действию инсулина, в результате глюкозе сложнее проникнуть в клетку, из-за чего увеличивается её концентрация в кровеносном русле (совокупность полостей сердца и всех кровеносных сосудов по которым движется кровь).
Кроме того, в группу риска попадают женщины, у которых наблюдался поликистоз яичников или гестационный диабет (во время беременности).
Доктор медицинских наук, эндокринолог, главный научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Елена Суркова, которая специализируется на исследовании психологических аспектов сахарного диабета, отметила, что изменение образа жизни – оздоровление питания, регулярные физические нагрузки, снижение избыточной массы тела – помогает уменьшить риск развития сахарного диабета. У большинства пациентов, которые вовремя занялись здоровьем, нарушенные показатели возвращаются к норме.
По её словам, в подобных случаях огромную роль играет психологическая поддержка как со стороны лечащего врача, так и со стороны ближайшего окружения пациента.
"Активные действия по улучшению здоровья требуют сильной мотивации, ведь это преодоление устоявшихся привычек, большие затраты времени и сил. Далеко не все способны радикально изменить свой образ жизни в сторону оздоровления и поддерживать его в течение длительного времени. Большинству людей требуется поддержка медицинских специалистов и микросоциума, а максимальный эффект можно получить от применения масштабных мультидисциплинарных программ с участием специалистов различного профиля, в том числе психологов", — говорит Елена Суркова.
Другая опасность – это тревога и страх, которые вызывает у пациентов диагноз. Именно такие люди больше всего нуждаются в поддержке, разъяснении ситуации и адекватных рекомендациях, которые переведут тревогу в мотивацию к активным действиям. Вот почему так важно проводить больше образовательных и профилактических работ как с клиницистами, так и с населением, считает Елена Суркова.
В заключении российские и зарубежные специалисты выступили с предложением врачебному и фармацевтическому сообществу, общественным организациям и органам государственной власти учредить День предиабета. Создание такого дня позволит сконцентрировать внимание на необходимости предотвращения развития сахарного диабета на самом раннем этапе.
"Предлагаю рассмотреть последнюю пятницу октября в качестве возможной даты для проведения Дня предиабета ежегодно. Мы бы хотели, чтобы каждый из нас делал свой выбор в пользу здорового образа жизни", — заключил Вернике.
Добавим, что получить больше информации о предиабете, а также пройти тестирование на риск развития этого состояния можно на сайте информационно-образовательной программы "Предиабет — время действовать".
Также напомним, что обо всех исследованиях, связанных с изучением сахарного диабета и созданием новых методов лечения, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывают в специальной теме.
Ранее по теме
-
Употребление сахара снижает риск развития диабета второго типа1 месяц назад
-
Женщины-трудоголики больше других рискуют заработать диабет3 месяца назад
-
Обнаружена связь между диабетом и распространённым пищевым красителем4 месяца назад
-
Кофе вместо инсулина – новая технология для диабетиков4 месяца назад
-
Глубокая стимуляция мозга улучшила состояние пациента, страдающего диабетом5 месяцев назад
-
Исследователи рассказали, сколько яиц можно употреблять диабетикам5 месяцев назад
Сейчас
Караченцова похоронят не на Ваганьковском кладбище, а на Троекуровском
Картина дня
-
Умер Николай Караченцов
- ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ в Москве
- В Белоруссии ответили на украинский призыв не говорить на русском
- Пострадавшим от наводнения на Кубани предоставят матпомощь
- В Приморье рухнул мост
Самое читаемое
-
Известный хирург насиловал пациенток под наркозом и снимал на видео
- Телеведущую, бравшую интервью у Путина, уволили за расизм
- Киллер, осужденный пожизненно, женился на бывшем следователе
- В желудке пластик и рюкзак: врачи спасают пса-героя из тайги
- "Макарошки" закуплены: саратовский депутат сел на "министерскую диету"
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Гидрометцентр рассказал, когда стоит "переобуваться"
- Преемник Skoda Rapid: первые фото и новые подробности
- Kia подняла цены на семь моделей в России
- В России начат прием заказов на новый Audi A6 (есть цены)
Экономика
-
Зачем ФРС так агрессивно и настойчиво повышает ставки?
- 10 самых больших ледоколов в мире
- Как выжить на рынке кредитов МСП? Рецепт от специалистов
- На США надвигается инфляционная угроза
- Акции Amazon и Google рухнули после отчетов
- В России стремительно растут цены на сахар
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
У высоких людей чаще развивается рак
- 5 фактов о психопатах, которые должен знать каждый
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Есть вопрос: можно ли избавиться от жира только в одной области
- Папаверин решил главную проблему лучевой терапии рака
Вести в 20.00
-
Стихийное бедствие на Кубани
- Противники Трампа перед выборами идут ва-банк
- Уральский школьник начал "Движение вверх" с двойки по физкультуре
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Бросила из-за нервного срыва: маму найденного в подъезде ребенка отправили за решетку
- Вылетные трассы в Подмосковье благоустроят
- Дверь вместо окна: жильцы возмущены незаконной перепланировкой на Кутузовском
- Итальянские деликатесы, монстры-насекомые и массовый забег: как провести выходные
- Москвичи создали собственные проекты развития своих районов
Вести.Стиль
-
Красота без жертв: 6 видов безопасных аппаратных процедур
- Модный практикум: как носить кожаные вещи и не выглядеть вульгарно
- Что носить этой зимой? 10 самых модных свитеров
- Что такое духи с феромонами и как они работают
- Чем заняться на ноябрьских праздниках? Выиграйте роскошный комплект одежды для дома!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Серебряная пуля нового поколения: от паразитов, пожирающих мозг, спасут наночастицы
- Брат титана: у самого массивного объекта в ранней Вселенной обнаружился соперник
- Приём горячих ванн помогает справиться с депрессией лучше физических упражнений
- Ум и сообразительность: вороны создают инструменты из нескольких частей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"