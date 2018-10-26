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Лечение диабета 31 минута назад

Новости Наука

26 октября 201817:48

Ещё не болезнь: эксперты рассказали о предиабете и о методах профилактики опасного заболевания

Исследователи и практикующие врачи подробно рассказали о том, что такое предиабет, чем опасно это состояние и почему важно информировать пациентов о возможных угрозах.
Фото предоставлено пресс-службой компании Merck.

Сегодня более восьми миллионов россиян живут с сахарным диабетом, и с каждым годом это число продолжает расти. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году диабет войдёт в семёрку заболеваний, вызывающих наибольшее количество смертей людей во всём мире.

Но, что ещё страшнее, примерно каждый пятый житель нашей страны находится в состоянии предиабета (предшествующем сахарному диабету второго типа) и может даже не догадывается о том, что его здоровью угрожает опасность.

В связи с этим российские специалисты уверены: первый и важнейший шаг для профилактики развития сахарного диабета – это информирование людей.

Для повышения осведомлённости о проблеме представители "Эндокринологического научного центра" Министерства здравоохранения России 25 октября подписали соглашение о сотрудничестве с компанией "Мерк". Это старейшая в мире компания, которая ведёт исследования в области медицины, биологии, химии и фармакологии уже 350 лет.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся в рамках подписания соглашения, исследователи и практикующие врачи подробно рассказали о том, что такое предиабет, чем опасно это состояние и почему так важно информировать пациентов о возможных угрозах.

Медики поясняют, что предиабет чаще рассматривается не как болезнь, а именно как состояние, период жизни, предшествующий заболеванию. Предиабет не только существенно повышает риск развития сахарного диабета второго типа, но и риск развития болезней системы кровообращения, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

К сожалению, в большинстве случаев предиабет диагностируется ретроспективно, то есть врачи выясняют, когда наступил опасный период жизни, уже после постановки диагноза "диабет второго типа". При этом исследования показывают, что в 4-11% случаев предиабет переходит в сахарный диабет в течение одного года, а у пациентов, которые живут с этим состоянием порядка десяти лет, сахарный диабет второго типа развивается в половине случаев.

"По данным всероссийского эпидемиологического исследования NATION, почти у 20% населения России есть предиабет, а значит, они находятся в одном шаге от сахарного диабета второго типа. При этом многие даже не догадываются, что в организме происходят патологические изменения. Тем не менее предиабет можно распознать и остановить, предотвратив серьёзные последствия", — отмечает профессор Марина Шестакова, академик РАН, доктор медицинских наук, глава Института Диабета ФГБУ "Эндокринологический научный центр" Минздрава России.

В период предиабета показатели глюкозы крови уже превышают норму, но ещё не достигают значений, позволяющих поставить диагноз "сахарный диабет второго типа". Уровень глюкозы в крови контролируется с помощью нескольких гормонов, одним из важнейших является инсулин, который вырабатывается в бета-клетках поджелудочной железы.

В процессе развития предиабета в системе контроля уровня глюкозы происходит сбой. Это может быть связано как с недостаточной выработкой гормона, так и со снижением чувствительности тканей к инсулину, из-за чего организм не реагирует на него должным образом.

Профессор Гагик Галстян, заведующий отделением диабетической стопы Института Диабета, пояснил: "К моменту дебюта сахарного диабета второго типа функция бета-клеток островков поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин, уже снижена на 50-60% от нормы. Этот процесс носит нарастающий характер и составляет примерно 4-6% в год. В связи с этим наблюдается прогрессивное ухудшение течения заболевания. Эти процессы объясняют гипотезу о 10-12 летнем периоде, предшествующем постановке диагноза "диабет второго типа". За этот период успевают развиться сердечно-сосудистые и хронические осложнения, представляющие угрозу жизни и здоровью пациентов".

Стратегическое сотрудничество поможет объединить усилия и значительно повысить осведомлённость как практикующих врачей, так и пациентов. В рамках соглашения специалисты будут вести совместную работу по созданию и реализации образовательных программ для врачей и широкой общественности, способствовать внедрению лучших российских и международных практик в сфере диагностики предиабета и профилактики сахарного диабета второго типа.

Как отмечают специалисты, первая, главнейшая и простейшая мера профилактики развития сахарного диабета – это здоровый образ жизни.

Говоря о будущем сотрудничестве, Маттиас Вернике (Matthias Wernicke), гендиректор подразделения "Мерк Биофарма" в России и СНГ подчеркнул: "Важно донести, что здоровый образ жизни – это не просто мода, а возможность предотвратить опасные состояния и снизить вероятность развития хронических заболеваний у пациентов".

Также специалисты напомнили, что сегодня существует несколько простых тестов, которые позволяют пациентам узнать об угрозе, не выходя из дома. К примеру, Марина Шестакова упомянула о простой шкале оценки риска развития сахарного диабета FINDRISC. Это онлайн-калькулятор, который позволяет получить оценку в баллах и понять, стоит ли обращаться за медицинской помощью и проходить дополнительные обследования.

По словам учёных, определение уровня глюкозы в плазме натощак или в ходе проведения глюкозотолерантного теста и/или гликированного гемоглобина крови поможет точно выяснить, находится ли человек в группе риска.

Что же касается факторов риска предиабета, то медики выделяют наследственный фактор, а также лишний вес и ожирение. При наличии большого количества жировой ткани клетки становятся менее восприимчивыми к действию инсулина, в результате глюкозе сложнее проникнуть в клетку, из-за чего увеличивается её концентрация в кровеносном русле (совокупность полостей сердца и всех кровеносных сосудов по которым движется кровь).

Кроме того, в группу риска попадают женщины, у которых наблюдался поликистоз яичников или гестационный диабет (во время беременности).

Доктор медицинских наук, эндокринолог, главный научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Елена Суркова, которая специализируется на исследовании психологических аспектов сахарного диабета, отметила, что изменение образа жизни – оздоровление питания, регулярные физические нагрузки, снижение избыточной массы тела – помогает уменьшить риск развития сахарного диабета. У большинства пациентов, которые вовремя занялись здоровьем, нарушенные показатели возвращаются к норме.

По её словам, в подобных случаях огромную роль играет психологическая поддержка как со стороны лечащего врача, так и со стороны ближайшего окружения пациента.

"Активные действия по улучшению здоровья требуют сильной мотивации, ведь это преодоление устоявшихся привычек, большие затраты времени и сил. Далеко не все способны радикально изменить свой образ жизни в сторону оздоровления и поддерживать его в течение длительного времени. Большинству людей требуется поддержка медицинских специалистов и микросоциума, а максимальный эффект можно получить от применения масштабных мультидисциплинарных программ с участием специалистов различного профиля, в том числе психологов", — говорит Елена Суркова.

Другая опасность – это тревога и страх, которые вызывает у пациентов диагноз. Именно такие люди больше всего нуждаются в поддержке, разъяснении ситуации и адекватных рекомендациях, которые переведут тревогу в мотивацию к активным действиям. Вот почему так важно проводить больше образовательных и профилактических работ как с клиницистами, так и с населением, считает Елена Суркова.

В заключении российские и зарубежные специалисты выступили с предложением врачебному и фармацевтическому сообществу, общественным организациям и органам государственной власти учредить День предиабета. Создание такого дня позволит сконцентрировать внимание на необходимости предотвращения развития сахарного диабета на самом раннем этапе.

"Предлагаю рассмотреть последнюю пятницу октября в качестве возможной даты для проведения Дня предиабета ежегодно. Мы бы хотели, чтобы каждый из нас делал свой выбор в пользу здорового образа жизни", — заключил Вернике.

Добавим, что получить больше информации о предиабете, а также пройти тестирование на риск развития этого состояния можно на сайте информационно-образовательной программы "Предиабет — время действовать".

Также напомним, что обо всех исследованиях, связанных с изучением сахарного диабета и созданием новых методов лечения, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывают в специальной теме.

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