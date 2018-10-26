Новости Общество

Все видео этой рубрики
26 октября 201815:52 Соня Ляшкевич

Зимняя мозаика: лучшие идеи для поездки в Каталонию

Фото: Соня Ляшкевич / Strana.ru

План зимнего отдыха на любой вкус: море и солнце, лыжи и глинтвейн, старинные церкви и безумные карнавалы. А также огромные креветки и мидии в любом ресторанчике по пути.

Зимний отдых нередко ставит нас в тупик. Если летом однозначно хочется еще больше тепла и солнца, то в холода порой не знаешь, что выбрать: море, прогулки по пустующим без туристов городам или все же быстрый спуск с горы на лыжах. Если хочется всего и сразу, отличный вариант – Каталония. Объехав ее уютные горнолыжные курорты, наевшись сыра и стейков, побродив по старинным горным деревушкам и очарованные карнавальными красками, мы убеждены: покупать билеты нужно именно туда.

Горнолыжное счастье

В каталонском краю несколько первоклассных горнолыжных курортов, которые подойдут и новичку, и эксперту. Самый заслуженный, конечно, Ла Молина в провинции Жирона – тот, в котором первый подъемник появился еще в 1943 году и который принимает Кубок мира по сноуборду.

Сегодня он и его 70 километров трасс объединены с соседним курортом Ла Маселья. Вместе, под названием "ALP 2500", они предлагают туристу головокружительные 140 километров трасс. Название относится вовсе не к Альпам – ведь здесь Пиренеи. Гондольный подъемник, соединяющий курорты, назван "Альпом" в честь наивысшей местной точки катания – пика Тоса д’Альп (2587 метров).

Несмотря на почтенный возраст, Ла Молина ни в чем не уступает более молодой Ла Маселье. Новые подъемники, отратраченные трассы, неплохое прокатное оборудование.

При этом у каждого курорта своя изюминка: в Ла Молине много коротких трасс, в Маселье их меньше, зато они длиннее. Кроме горнолыжного отдыха, здесь масса других развлечений – от катания на коньках до картинга по снежным трекам. Педаль в пол, руль резко в сторону – и вот Пиренеи уже кружат тебе голову. Особенно впечатляет, если поехать туда на пару дней из солнечной и морской Барселоны. Всего 160 километров и попугаи на городских деревьях кажутся диковинным сном.

Для более степенного отдыха лучше выбрать престижный курорт Бакейра-Берет в районе Валь-д’Аран. Он уже куда дальше от побережья, совсем рядом с Францией. Здесь самые высокие горы, самые крутые дороги и самые безумные виды. А также, наверное, самый лучший курорт, прекрасно знающий себе цену.

Здесь напрокат дают лучшее снаряжение, дотошно подгоняя его под клиента. Три зоны катания – Бакейра, Берет и Бонайгуа, 153 километров трасс. Это самый большой курорт не только в Каталонии, но и во всей Испании. Здесь лучшие горнолыжные школы и почти всегда в сезон лежит снег: география располагает, зона подвержена влиянию ветров и осадков с Атлантического океана. В конце концов, здесь катается испанская королевская семья, начиная с Хуана Карлоса I, который правил с 1975 по 2014 год.

Особенность этого района в том, что до середины XX века он был практически сам по себе. Окруженный труднопроходимыми горами, он тихо ждал, пока к нему прорубят туннель в 50-х годах. Это секретный ларчик "для своих", здесь даже есть свой язык, аранский, который до сих пор преподают в школах. В окрестностях можно увидеть старинные церкви, башни и аутентичные музеи – например, снега или аранского быта.

Еще один вариант – милый и уютный курорт Бои-Тауль неподалеку от Бакейры в провинции Льейда. Сама местность словно отступила назад во времени и замерла там: горные каменные деревушки теснят одна другую и выглядят декорациями к историческим фильмам. В долине сохранились девять церквей романской архитектуры, построенных между XI и XII веками. В начале нового тысячелетия ЮНЕСКО внесло их в свой список всемирного наследия.

Удивительно, но рядом с обычными жилыми домами эти храмы совсем не выглядят старинными – уже одно это много говорит о долине. Здесь отели отапливаются каминами, в лавочках продаются домашние сыры, колбасы и шоколад, местные жители ходят в твидовых пиджаках и курят трубки, а по горам прыгают козы с колокольчиками на шеях. Современность мягко напомнит о себе только в церкви святого Климента в местечке Тауль: чтобы показать всю красоту былой росписи нефа, на него несколько раз в день проецируется цветное изображение. Фильм, дотошно снятый с учетом всех нюансов рельефа, рассказывает о реставрации церкви и о сюжетах, когда-то украшавших ее своды.

А что же катание? Оно тоже не подводит. Курорт Бои-Тауль небольшой, но самый высокогорный из всех: высшая точка – 2750 метров. Здесь около 40 километров трасс, но интересно будет всем, потому что большинство из них подходят для "уверенных пользователей".

Новичков же тут опекают особо: инструкторы, школы, детские сады и парки – все это не даст заскучать ни детям, ни взрослым. Опытные лыжники и сноубордисты тем временем смогут горделиво заехать за предупреждающий знак "Experts only" и насладиться длинными извилистыми трассами и видами белоснежных горных пиков вокруг. Здесь почти всегда лежит снег, сияет солнце, катание продолжается с декабря по апрель, а туристов очень и очень мало.

Безумные карнавалы

Зимняя Каталония богата не только снегом, поэтому непременно стоит провести несколько дней у моря. Одной только столицы, Барселоны, может хватить, чтобы заполнить их все. Знаменитая Саграда Фамилиа, бульвар Рамбла, парк Гуэль, набережная, монастырь Монсеррат, готический квартал, Испанская деревня – все это достойно отдельной поездки. И все же в конце зимы стоит обратить свой взор и на другие каталонские города. Потому что в них в это время проходят шумные карнавалы. И каждый не похож на своего соседа.

Исторически европейские карнавалы неотделимы от Великого поста, которому предшествуют. Цель любого участника карнавала – "набить себя под завязку" едой, выпивкой и впечатлениями, чтобы их хватило на долгие дни воздержания после. Жизнь переворачивается с ног на голову: можно все, что запрещено или порицаемо в другое время.

Карнавальная неделя, как правило, начинается с Жирного четверга, то есть праздника обжорства, выбора короля и заканчивается "Похоронами сардины". Середину каждый город празднует во всю мощь своих желаний и возможностей.

Особенно выделяется этим праздником богемный городок Ситжес. Летом здесь отличные широкие пляжи, зимой они пустеют, но не пустуют: волны покоряют серферы в гидрокостюмах (температура воздуха – около +15°C), на песке молодежь устраивает пикники, по набережной под пальмами гуляют папы с колясками. Близость к Барселоне (36 километров) делает этот курорт очень популярным: считается, что именно здесь самая дорогая недвижимость во всей Испании. Тем туристам, которые хотят сэкономить, лучше посещать его как раз зимой, тем более что посмотреть есть на что.

Карнавал в Ситжесе знаменит своими "Гонками на кроватях" по узким улочкам города. Гонки, впрочем, условные – замаскированные под кровати платформы везут разряженных участников со всех районов города. На следующий день проходит Детский карнавал и "Парад развратников" – шикарное вечернее зрелище классического карнавального шествия. Может быть, оно и уступает по размаху знаменитому параду в Рио, но по душевности точно дает сто очков вперед. В карнавале участвуют простые жители города, независимо от возраста, комплекции и ориентации. Здесь многие знают друг друга, и какой-нибудь фараон запросто может спрыгнуть с пирамиды, чтобы поприветствовать старушку в инвалидном кресле или расцеловаться со знакомым. Король едет самым первым: в эти дни мэр официально отдает ему бразды правления, и он царит в Ситжесе до самой Пепельной среды.

Неподалеку в городке Виланова-и-ла-Желтру карнавал празднуют по-своему. Ему стоит уделить внимание. Считается, что когда в 1939 году генерал Франко запретил праздновать карнавалы во всей Испании, только здешние жители посмели его ослушаться открыто и продолжали скромно, но настойчиво соблюдать традиции.

Виланова-и-ла-Желтру – небольшой и совершенно нетуристический городок, хотя и очень симпатичный. Здесь отдыхают от туристов и шума сами барселонцы, и это отличное место, чтобы расслабиться, но только не во время карнавала, главные события которого – "Меренгада", битва меренгами в четверг, и "Карамельная война" в воскресенье.

Жители города собираются в команды, каждая со своим костюмом, девизом, флагом и даже оркестром. Эти команды шествуют по городу в парах, танцуя, и забрасывают друг друга конфетами, настоящими, в ярких разноцветных обертках. Все это действо медленно стекается на главную площадь, где от летающих сластей приходится закрываться шарфами. Город захлебывается в карамели, которая шуршит под ногами, прилипает к подошвам и которой набиты все карманы местных детей. Запасов им хватит на целый год, до нового карнавала.

Праздник гурмана

Говоря о Каталонии, невозможно не упомянуть главное ее достоинство – вкуснейшую кухню. В любом придорожном кафе посетителям предложат домашнее вино и местные мидии, огромные, как жемчужницы из фильмов. Каталония лежит у моря, поэтому морепродукты здесь дешевы и вкусны, их добавляют во многие блюда, даже мясные. Моллюски, кальмары, креветки, разнообразная рыба – это главные пункты местного меню.

На закуску вам предложат хлеб с помидорами ("па амб томакет"), а на десерт – специальный "каталонский крем", что-то вроде французского крем-брюле.

Из напитков каталонцы более всего уважают вино и кофе – эспрессо в маленьких чашках. К огромным кофейным кружкам местные относятся с недоумением, а к привычке русских пить чай литрами – с веселым изумлением.

В ответ можно удивиться тому, что в Ситжесе есть дом-музей Бакарди. Оказывается, основатель знаменитой марки рома дон Факундо Бакарди был уроженцем этого города. В 1830 году он эмигрировал на Кубу, где, не удовлетворившись качеством местного рома, начал экспериментировать с дистилляцией в попытках довести напиток до совершенства. Результат известен всему миру.

Дом, в котором родился Бакарди, не сохранился, но музей находится в историческом здании конца XIX века. Здесь наглядно рассказывают о том, как делается ром, и дают мастер-классы по изготовлению коктейлей. После такого карнавал будет как нельзя кстати. А потом можно и в Пиренеи съездить. Чтобы через пару дней вернуться и все повторить.

Сейчас

16:05

Определены дата и место похорон Николая Караченцова

15:07

В Москве и области объявлен "желтый" уровень опасности

14:37

Сочи ждут новые дожди и поставка продуктов

13:59

Зампрокурора Башкирии взяли в Шереметьеве за взятку

11:30

В Петербурге умер дирижер и композитор Борис Темирканов

09:41

Умер Николай Караченцов

08:55

В Приморье обрушился автомобильный мост

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Определены дата и место похорон Николая Караченцова

Определены дата и место похорон Николая Караченцова

25 минут назад
Пострадавшим от наводнения на Кубани предоставят матпомощь

Пострадавшим от наводнения на Кубани предоставят матпомощь

14 минут назад
В Белоруссии ответили на украинский призыв не говорить на русском

В Белоруссии ответили на украинский призыв не говорить на русском

4 минуты назад
Грачева встретилась с мужем, отрубившим ей кисти рук

Грачева встретилась с мужем, отрубившим ей кисти рук

13 минут назад
За убийство тещи концертному директору DJ Грува дали 6,5 лет

За убийство тещи концертному директору DJ Грува дали 6,5 лет

9 минут назад
Сын рассказал о последнем дне Караченцова

Сын рассказал о последнем дне Караченцова

1 час назад
Киев недоволен "ущербным" заявлением ОБСЕ по российским военным

Киев недоволен "ущербным" заявлением ОБСЕ по российским военным

3 часа назад
Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

22.10.2018 08:44
После смерти брата Юрий Темирканов перенес концерт

После смерти брата Юрий Темирканов перенес концерт

1 час назад
ЕП заявил, что Россия "понизила уровень моря", и призвал к новым санкциям

ЕП заявил, что Россия "понизила уровень моря", и призвал к новым санкциям

1 час назад
Зампрокурора Башкирии взяли в Шереметьеве за взятку

Зампрокурора Башкирии взяли в Шереметьеве за взятку

2 часа назад
Выход Штатов из ДРСМД приведет к новой гонке вооружений, уверены в МИД

Выход Штатов из ДРСМД приведет к новой гонке вооружений, уверены в МИД

2 часа назад
За скандальное увольнение Меган Келли может получить от 50 до 70 миллионов долларов

За скандальное увольнение Меган Келли может получить от 50 до 70 миллионов долларов

6 часов назад
Записывай видео и выигрывай 50 000 рублей. Участвуй в конкурсе Ты-киберкOMENтатор

Записывай видео и выигрывай 50 000 рублей. Участвуй в конкурсе Ты-киберкOMENтатор

23 часа назад
Помогите выжить Анечке с пороком сердца

Помогите выжить Анечке с пороком сердца

23 часа назад
Медведев призвал отказаться от закрытых клубов и блокового мышления

Медведев призвал отказаться от закрытых клубов и блокового мышления

5 минут назад
Фонд ОМС разъяснил ситуацию с новыми и старыми полисами

Фонд ОМС разъяснил ситуацию с новыми и старыми полисами

9 минут назад
Бросила из-за нервного срыва: маму найденного в подъезде ребенка отправили за решетку

Бросила из-за нервного срыва: маму найденного в подъезде ребенка отправили за решетку

15 минут назад
"Ненастье": "вкусный" фильм о брутальной стране

"Ненастье": "вкусный" фильм о брутальной стране

36 минут назад
Стало известно, кто подпустил навозного духа в Челябинской области

Стало известно, кто подпустил навозного духа в Челябинской области

43 минуты назад
Студенты из ЮАР вырастили кирпич из песка и мочи

Студенты из ЮАР вырастили кирпич из песка и мочи

57 минут назад
Фура обрушила мост и раздавила легковушку: работам на месте ДТП в Приморье мешает ливень

Фура обрушила мост и раздавила легковушку: работам на месте ДТП в Приморье мешает ливень

1 час назад
Вооруженный пистолетом мужчина похитил кассу из столичной аптеки

Вооруженный пистолетом мужчина похитил кассу из столичной аптеки

1 час назад
В Москве и области объявлен "желтый" уровень опасности

В Москве и области объявлен "желтый" уровень опасности

1 час назад
СМИ узнали, когда российская противоспутниковая ракета встанет на вооружение

СМИ узнали, когда российская противоспутниковая ракета встанет на вооружение

1 час назад
7,5 процента годовых: ЦБ сохранил ключевую ставку

7,5 процента годовых: ЦБ сохранил ключевую ставку

1 час назад
Болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе

Болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе

1 час назад
В Австралии пара пингвинов-геев высидела себе "ребенка" из яйца

В Австралии пара пингвинов-геев высидела себе "ребенка" из яйца

2 часа назад
Самолет в цветах Люфтваффе разбился и сгорел на шоссе близ Лос-Анджелеса

Самолет в цветах Люфтваффе разбился и сгорел на шоссе близ Лос-Анджелеса

2 часа назад
Украинские СМИ опубликовали завещание Сенцова

Украинские СМИ опубликовали завещание Сенцова

2 часа назад
Берлин настаивает на том, что СП-2 – коммерческий проект

Берлин настаивает на том, что СП-2 – коммерческий проект

2 часа назад
Таисия Повалий развела родителей и предала семью ради новой любви и сцены

Таисия Повалий развела родителей и предала семью ради новой любви и сцены

2 часа назад
"Любят арестовать, повесить, расстрелять": Жириновский поведал об "агрессивной сущности" россиян

"Любят арестовать, повесить, расстрелять": Жириновский поведал об "агрессивной сущности" россиян

2 часа назад
Массовое ДТП с фурой и ассенизаторской машиной в Тюмени попало на видео

Массовое ДТП с фурой и ассенизаторской машиной в Тюмени попало на видео

3 часа назад
Учитесь позитивно оценивать хорошие новости: Топилин пояснил свои слова о зарплате

Учитесь позитивно оценивать хорошие новости: Топилин пояснил свои слова о зарплате

3 часа назад
Прикуривших от Вечного огня школьниц задержали в Златоусте

Прикуривших от Вечного огня школьниц задержали в Златоусте

4 часа назад
"Прямой эфир" Малахова 26 октября будет посвящен памяти Николая Караченцова

"Прямой эфир" Малахова 26 октября будет посвящен памяти Николая Караченцова

4 часа назад
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего

Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего

4 часа назад
Филарет призвал УПЦ МП переименоваться

Филарет призвал УПЦ МП переименоваться

4 часа назад
Психологи объяснили популярность "Тетриса"

Психологи объяснили популярность "Тетриса"

4 часа назад
Москвич выиграл в лотерею 9 миллионов, поставив на приснившиеся ему числа

Москвич выиграл в лотерею 9 миллионов, поставив на приснившиеся ему числа

4 часа назад
Коллапс на Кубани: на сочинских АЗС огромные очереди за бензином

Коллапс на Кубани: на сочинских АЗС огромные очереди за бензином

4 часа назад
Ученые нашли неожиданную замену стволовым клеткам

Ученые нашли неожиданную замену стволовым клеткам

4 часа назад
Николай Караченцов (1944 - 2018). Фотолента

Николай Караченцов (1944 - 2018). Фотолента

5 часов назад
5 вещей, без которых современным родителям никак не обойтись

5 вещей, без которых современным родителям никак не обойтись

6 часов назад
10 самых больших ледоколов в мире

10 самых больших ледоколов в мире

6 часов назад
В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"

В эфире "Культуры" стартовал музыкальный проект "Шаболовка, 37"

25.10.2018 16:05
Пражский филармонический хор даст концерт в Москве

Пражский филармонический хор даст концерт в Москве

23.10.2018 19:25