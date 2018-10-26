Люди выбрали, кого стоит сбивать беспилотным машинам

Ученые из Массачусетского технологического института провели исследование, в ходе которого постарались выяснить, как беспилотная машина будет вести себя в случае неизбежного столкновения. Исследователи выяснили, кого в таком случае собьют первым, сообщает Vice.

Чтобы понять, как будет работать искусственный интеллект, ученые решили провести онлайн-опрос среди людей. На сайте The Moral Machine интернет-пользователям предложили выбрать, как стоит поступать беспилотному автомобилю в случае неизбежного ДТП – спасти бездомного пешехода и троих детей, пересекающих дорогу, или же пожертвовать четырьмя взрослыми людьми, которые находятся в машине.

В числе предполагаемых жертв машины были не только дети. Ученые включили в этот список беременных, просто полных мужчин и женщин, спортсменов, преступников, бизнесменов, собак и кошек.

Пользователей попросили определить "приоритет" каждого спасаемого пешехода. В эксперименте приняли участие более двух миллионов человек из 233 стран. Количество ответов превысило 40 миллионов.

В сухом остатке оказалось, что в число наиболее спасаемых входят большие группы людей вместо малых, люди, а не животные и молодые, а не старые.

Впрочем, не во всех странах результаты оказались одинаковыми. К примеру, в южных странах чаще других "спасали" молодых, а в восточных – пожилых.