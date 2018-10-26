Стало известно, кто подпустил навозного духа в Челябинской области

На "Птицефабрику Челябинская" после жалоб местных жителей и сообщений СМИ о неприятном "до рвоты" запахе во всех районах Челябинска нагрянули представители региональной прокуратуры, управления Росприроднадзора и областного министерства экологии.

Ими будет проведена проверка по факту использования органических удобрений и возможного их влияния на загрязнение атмосферного воздуха, сообщается на сайте областной прокуратуры.

"Будет дана оценка соблюдению должностными лицами предприятия природоохранного законодательства, в том числе законов об охране атмосферного воздуха", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По сведениям местных СМИ, перед появлением в городе неприятного запаха с этой птицефабрики вывезли на поля органические удобрения из помета.

При этом на предприятии заявили, что на здоровье людей этот запах негативного влияния не оказывает, а зловоние распространилось на город из-за теплой погоды и розы ветров.

При этом в единой дежурной-диспетчерской службе местному порталу 74.ru сообщили, что только за сутки от жителей Челябинска поступило 157 сообщений с информацией о загрязнении атмосферного воздуха.