Президент России Владимир Путин прибыл в Ханты-Мансийск.

В ходе рабочей поездки российский лидер проведет выездное заседание Совета по межнациональным отношениям. Оно будет посвящено национальной политике, вопросам демографии, а также поддержке родных языков народов России.

Перед совещанием Путин посетил Музей природы и человека и осмотрит экспозиции, которые рассказывают об истории Югры, сообщает "Россия 24". Это старейший музей ХМАО.

Сейчас там развернуты две временные выставки. Первая – это интерактивный проект "От девона до дивана", посвященный смене ландшафта на протяжении разных геологических эпох. Вторая выставка под названием "Копейка рубль бережет" посвящена истории денег в России.