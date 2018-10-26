Ум и сообразительность: вороны создают инструменты из нескольких частей

Новокаледонские вóроны (Corvus moneduloides) известны своими великолепными навыками изготовления инструментов. Более того, по способностям учёные сравнивают их с семилетними детьми, поскольку эти птицы обладают осознанием причинно-следственных связей на уровне ребёнка в возрасте пяти-семи лет.

Казалось бы, орнитологов, не перестающих петь дифирамбы вóронам, трудно удивить. Однако новокаледонскому ворону по кличке Манго, который сейчас проживает на территории Оксфордского университета (видимо, не зря), это удалось. Птица, чтобы достать кусочек лакомства, смогла смастерить инструмент из четырёх составляющих.

Как пишут авторы работы, опубликованной в издании Scientific Reports, учёные никогда прежде не замечали подобного таланта у этих птиц.

Чтобы проверить способности воронов создавать и использовать инструменты, профессор поведенческой экологии Алекс Касельник (Alex Kacelnik) из университета Оксфорда и его исследовательская группа работала с восемью птицами, выловленными в дикой природе. Добавим, что профессор уже много лет работает с этими пернатыми и "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) не раз писали о его удивительных открытиях.

На этот раз учёные провели ряд экспериментов, где животным предоставляли коробку-головоломку, в которой находилось лакомство. Загвоздка была в том, что угощение можно было достать через небольшое отверстие.

Таким образом, чтобы вытащить еду, вóронам приходилось использовать инструмент, помогающим им протолкнуть лакомство к передней части коробки.

В первом эксперименте рядом с прозрачной коробкой находились длинные палки. Птицам не потребовалось много времени, чтобы понять, как вставлять в зазор палку, чтобы протолкнуть лакомство к отверстию в коробке.

Во втором эксперименте учёные заменяли длинную палку на две короткие, которые можно было вставить друг в друга. При этом ни один из предоставленных предметов не был достаточно длинным, чтобы добраться до угощения.

Четыре ворона придумали, как соединить две части в одну: они изготовили инструменты в течение нескольких минут, а после использовали полученную палку, чтобы получить еду.

Когда учёные усложнили задачу, предоставив птицам три или четыре комбинированные части, Манго оказался единственным вороном, собравший нужный ему предмет.

"Открытие примечательно тем, что вóронам никто не помогал и не обучал их составлять части [в одну достаточно длинную палку]. Они сами выяснили, как это сделать", — говорит орнитолог Огюст фон Байерн (Auguste von Bayern) из Оксфордского университета.

Касельник напоминает, что новокаледонские вóроны хорошо известны умением создавать инструменты в дикой природе. При этом, продолжает учёный, именно эта способность была замечена у них впервые.

Специалисты пока не могут сказать, как птицы понимают, что можно создавать предметы из нескольких составных частей.

"Проблема заключается в том, что объединение частей для создания нового инструмента без какой-либо конкретной инструкции требует прогнозирования свойств нового объекта , который ещё даже не существует", — объясняет Касельник.

Возможно, продолжает учёный, что такой навык птицы может быть связан с некоторой формой умственного моделирования результата (к слову, шведские учёные ранее показывали, что вóроны могут "предвидеть будущее").

Проще говоря, птицы могут проигрывать в голове возможные варианты, прежде чем остановиться на верном решении, которое поможет им создать нужный по свойствам предмет.

Собственно, умение создавать инструменты из двух частей уже считается впечатляющем подвигом среди животных. В некоторых случаях на это способны обезьяны, обитающие в неволе.

Теперь же, согласно недавнему исследованию, новокаледонские вороны могут быть добавлены к этому почётному и короткому списку сообразительных животных, создающих сложные инструменты.