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26 октября 201816:34

Грачева встретилась с мужем, отрубившим ей кисти рук

ВКонтакте/Маргарита Грачёва

Пострадавшая от нападения мужа Маргарита Грачева из Серпухова впервые встретилась после ЧП с ним на заседании суда. Грачев, отрубивший жене кисти рук, частично признал свою вину. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, похищении и угрозе убийством. Заседание проходит в закрытом режиме.

Как сообщила "Комсомольской правде" мама Грачевой Инна Шейкина, Рита в сторону бывшего мужа не смотрит. Грачев старается выглядеть спокойным. На вопросы судьи отвечает ровным голосом, и иногда с вызовом поглядывает на свою жертву.

Это дело вызвало большой общественный резонанс. В суде собрались около полусотни журналистов. Отец и мать Грачева на заседание не пришли. Из всех родственников в зале суда присутствует только дедушка.

У Маргариты и Дмитрия Грачевых пары двое детей-дошкольников. После ЧП Грачев был лишен родительских прав. В ходе сложной операции женщине вернули кисти рук, в настоящее время она проходит курс реабилитации.

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