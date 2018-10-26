Грачева встретилась с мужем, отрубившим ей кисти рук

Пострадавшая от нападения мужа Маргарита Грачева из Серпухова впервые встретилась после ЧП с ним на заседании суда. Грачев, отрубивший жене кисти рук, частично признал свою вину. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, похищении и угрозе убийством. Заседание проходит в закрытом режиме.

Как сообщила "Комсомольской правде" мама Грачевой Инна Шейкина, Рита в сторону бывшего мужа не смотрит. Грачев старается выглядеть спокойным. На вопросы судьи отвечает ровным голосом, и иногда с вызовом поглядывает на свою жертву.

Это дело вызвало большой общественный резонанс. В суде собрались около полусотни журналистов. Отец и мать Грачева на заседание не пришли. Из всех родственников в зале суда присутствует только дедушка.

У Маргариты и Дмитрия Грачевых пары двое детей-дошкольников. После ЧП Грачев был лишен родительских прав. В ходе сложной операции женщине вернули кисти рук, в настоящее время она проходит курс реабилитации.