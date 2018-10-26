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Скончался Николай Караченцов 25 минут назад
Определены дата и место похорон Николая Караченцова
Народный артист РСФСР Николай Караченцов, скончавшийся 26 октября в Москве за день до своего 74-летия, будет похоронен 29 октября на Ваганьковском кладбище.
Как передает ТАСС, об этом рассказали в дирекции театра "Ленком", где долгие годы служил актер, подчеркнув, что прощание состоится 29 октября с 10:00 до 13:00 мск на сцене театра. В 12:00 начнется гражданская панихида, а похороны состоятся примерно в 14:00.
Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. Закончил с отличием в 1967 году Школу-студию МХАТ. В том же году в числе десяти лучших студентов был распределён в театр имени Ленинского комсомола – будущий "Ленком".
Среди первых работ Николая — постановки, поставленные ещё режиссером Анатолием Эфросом: спектакли "104 страницы про любовь", "Мой бедный Марат", "Снимается кино", "Страх и отчаяние в третьей империи", "Прощай, оружие!"
Приход в 1973 году в театр Марка Захарова перевернул жизнь театра. После успешной пробы Николая в первом спектакле "Автоград 21" (1973), Захаров пригласил актёра на главную роль Тиля Уленшпигеля в своём следующем спектакле "Тиль" (1974). Пьесу по роману Шарля де Костера сочинил драматург Григорий Горин, а музыку к постановке написал композитор Геннадий Гладков. Спектакль произвёл эффект разорвавшейся бомбы: острые реплики, непривычно смелые зонги. Великолепно сыгранный Николаем образ Тиля — шута, хулигана и бунтаря — стал кумиром советской молодёжи 1970-х, а роль Тиля Уленшпигеля принесла Николаю Караченцову репутацию синтетического актёра — певец, мим и акробат.
Заслуженной известностью пользовалась также рок-опера композитора Алексея Рыбникова "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты№ (по мотивам поэтической драмы Пабло Неруды), поставленная Марком Захаровым в 1976 году. В ней Караченцов сыграл сразу две роли — главаря рейнджеров и Смерть. Эта постановка шла в театре вплоть до 1993 года.
Самой же известной театральной работой Караченцова является роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось" — спектакле, ставшем визитной карточкой "Ленкома". Премьера состоялась 9 июля 1981 года (музыка Алексея Рыбникова, либретто Андрея Вознесенского). В 1983 году спектакль был записан по трансляции для телевидения и в том же году знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил "Юнону и Авось" французской публике в театре "Эспас Карден" в Париже, затем последовали триумфальные гастроли по всему миру: спектакль был показан в США, Германии, Нидерландах и других странах.
В театре Николай Петрович сыграл десятки ролей в постановках всех жанров: драмы, мюзиклы, комедии, рок-оперы. Его герои — совершенно разные по характеру, но всегда выразительные, запоминающиеся. Заслуженным вниманием зрителей пользовались такие постановки с его участием, как "Оптимистическая трагедия", "Диктатура совести", "Школа для эмигрантов", "…Sorry", "Чешское фото". Среди последних театральных ролей актёра — светлейший князь Александр Меншиков в "Шуте Балакиреве" и Доменико Сориано в "Городе миллионеров".
В кино Николай Караченцов начал сниматься после окончания вуза, с 1967 года: первыми фильмами с его участием стали "Штрихи к портрету В. И. Ленина", "…И снова май". Но активно сниматься в кино актёр начал только после триумфа "Тиля". Марк Захаров не задействовал его в своих экранных работах, за исключением небольших ролей в телевизионных лентах "12 стульев" (1976) и "Дом, который построил Свифт" (1982).
Тем не менее, уже в начале своей кинокарьеры Караченцов сыграл одну из лучших своих ролей — Бусыгина в экранизации пьесы Александра Вампилова "Старший сын" (1975). Эта роль принесла ему первую известность.
Николай Караченцов с равным успехом снимался в фильмах различных жанров — музыкальных, детских, приключенческих, драматических. Популярности ему прибавили роли в таких картинах, как "Собака на сене", "Благочестивая Марта", "Ярославна, королева Франции", "Приключения Электроника", "Трест, который лопнул", "Белые росы", "Батальоны просят огня", "Человек с бульвара Капуцинов", "Раз, два — горе не беда!", "Криминальный квартет", "Светлая личность", "Дежа вю", "Ловушка для одинокого мужчины", "Чокнутые", "Петербургские тайны", "Королева Марго", "Досье детектива Дубровского", "Тайны дворцовых переворотов" и многие другие.
Всего в послужном списке Николая Караченцова более 100 ролей в кино. Он также работал на дублировании зарубежных фильмов, озвучивал на русском языке роли французского актёра Жан-Поля Бельмондо. Кроме того, принимал участие в озвучании многих мультфильмов, много работал на телевидении и радио.
28 февраля 2005 года, находясь за рулем своего автомобиля, Караченцов попал в серьезную автомобильную аварию в Москве на Мичуринском проспекте. Актер получил серьезную черепно-мозговую травму, более 20 дней провел в коме. Перенес несколько тяжелых операций и курсов реабилитации.
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