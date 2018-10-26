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26 октября 201816:38

Фонд ОМС разъяснил ситуацию с новыми и старыми полисами

mgfoms.ru

Полисы ОМС старого образца – бессрочные, и продолжают действовать на всей территории страны, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Замена старых полисов на новые будет осуществляться в плановом порядке, никакой необходимости в срочной замене до 1 ноября нет.

В Фонде ОМС также напомнили, что каждый гражданин может обратиться в страховую компанию, указанную на имеющемся полисе, сделать это можно в любое удобное время. Если же человека не удовлетворяет качество работы организации, где он застрахован, раз в год он может выбрать другую. В этом случае соответствующее заявление следует подать до 1 ноября.

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