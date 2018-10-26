Легковой автомобиль совершил наезд на школьницу в Новочеркасске. Видео

В сети размещены кадры наезда на несовершеннолетнего пешехода, произошедшего в минувший четверг, 25 октября, в Новочеркасске.

Судя по кадрам с регистратора очевидца, школьница попыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте. Ей удалось пересечь один ряд, после чего пешехода сбила "Лада".

Как сообщают местные СМИ, водитель, совершивший наезд на ребенка, вызвал полицию, однако девочка не стала дожидаться прибытия стражей порядка и покинула место аварии.

Известно, что сотрудники правоохранительных органов не смогли установить ее личность. В медицинские учреждения она не обращалась.