Росс из "Друзей" показал своему двойнику, как нужно воровать пиво

Американский актер Дэвид Швиммер, сыгравший Росса в сериале "Друзья", продемонстрировал своему британскому двойнику, как нужно воровать пиов в магазине. Ранее сообщалось, что в городе Блэкпуле человека, похожего на Швиммера, ищут за воровство.

В результате резонанса, который вызвал пост британской полиции в соцсетях, Швиммер опубликовал у себя в "Твиттере" видео, в котором он выносит ящик пиво из магазина. Одет актер точно так же, как его британский "двойник".

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR