Бросила из-за нервного срыва: маму найденного в подъезде ребенка отправили за решетку
Щелковский городской суд сегодня избрал меру пресечения для матери, которая бросила полуторагодовалого сына в подъезде. Ее обвиняют сразу по двум статьям. Жители дома обнаружили ребенка 14 октября. Все это время полиция и волонтеры пытались разыскать родителей мальчика. Женщину задержали лишь несколько дней назад на Павелецком вокзале.
Татьяна Гринишак, которая отказалась от сына и бросила его в одном из домов в городе Щелково, останется под стражей до 16 декабря. Такую меру пресечения, несмотря на возражения адвоката обвиняемой, избрал Щелковский городской суд.
На заседание маму Сережи доставили в наручниках под конвоем и в сопровождении служебной собаки. Обвиняемая вела себя спокойно, лицо не прятала, смотрела в пол и игнорировала все вопросы журналистов. Публично раскаяться в содеянном женщина не захотела.
Татьяна является гражданином другого государства, не имеет работы, постоянного места жительства в России, а значит, может попытаться скрыться от следствия, считает сторона обвинения.
"Матери мальчика, оставленного в подъезде в городском округе Щелково, предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также в оставлении в опасности", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.
Адвокат Татьяны утверждает, что подзащитная полностью признала вину, сотрудничает со следствием и не собирается никуда сбегать. В качестве меры пресечения, по его мнению, достаточно подписки о невыезде. Но суд этим доводам и не внял.
- На какую меру вы рассчитывали?
- На любую, не связанную с мерой пресечения в виде заключения под стражей.
- Но она же действительно может скрыться, у нее нет постоянного места жительства.
- Она юридически не судима, вину полностью признает, совершила преступление небольшой тяжести. Я считаю, что мера пресечения чрезмерна, — объяснил адвокат Андрей Трубицын.
39-летняя женщина бросила малыша в подъезде вечером 14 октября. Пользователи соцсетей организовали кампанию по поиску родителей. Позже выяснилось, что Татьяна сбежала к подруге в Саратов. Вернулась в Москву только неделю спустя, и сразу была задержана оперативниками.
- Почему вы сделали это?
- У меня был нервный срыв.
- Чем он вызван?
- Постоянными скандалами в семье.
- Почему вы не отвели ребенка в специализированное учреждение, в полицию?
- Я тогда об этом не подумала.
Сережу пока пристроили во временную семью. А вот саму Татьяну, скорее всего, после этого судебного процесса лишат родительских прав. Следователи также нашли предполагаемого отца ребенка. Назначена генетическая экспертиза. В случае положительного результата, папа имеет право забрать Сережу себе, а если он тоже откажется, то мальчика передадут в новую семью.
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