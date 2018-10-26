Арсен Венгер может стать тренером "Милана"

Французский специалист Арсен Венгер может стать новым главным тренером итальянского "Милана". На этом посту он может сменить нынешнего наставника "россонери" Дженнаро Гаттузо, работой которого недовольны руководители клуба.

При этом боссы "красно-черных" подчеркивали, что не собираются делать поспешных решений, дав Гаттуззо некоторое время на исправление нынешней ситуации. Впрочем, домашнее поражение итальянцев от испанского "Бетиса" в матче группового этапа Лиги Европы (1:2) приблизило Гаттузо к отставке. Как сообщает Russia Today со ссылкой на La Repubblica, именно Венгер является главным претендентом на пост. Также в шорт-лист кандидатов на пост наставника "Милана" также входят экс-главный тренер сборной Италии Роберто Донадони и экс-наставник "Челси" Антонио Конте.

Напомним, что "Милан" в турнирной таблице чемпионата Италии занимает 12-ю строчку, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 13 очков. В Лиге Европы миланисты в своем квартете занимают второе место с шестью баллами.