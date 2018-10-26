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В Подмосковье ревнивец искалечил жену 54 минуты назад
Суд над извергом: Грачев впервые встретился с супругой, которой отрубил руки
Взгляд в пол и общение на вы. В Московской области в суде сегодня впервые встретились жертва и изверг, который, по данным следователей, отрубил ей кисти рук. Свою супругу Маргариту Дмитрий Грачев в порыве ревности якобы вывез в лес и начал издеваться. О совсем не трогательной и не долгожданной встрече когда-то счастливой пары.
По ковровой дорожке коридора суда Дмитрий Грачев идет молча. Перед прессой эмоций он обычно не проявляет. В этот раз тоже сдержался.
"Дмитрий, Рита в зале. Готовы увидеться? Нашли какие-то слова сказать? А то обычно ваша мама извиняется!", — вопросы Грачев оставляет без ответа.
Это первая встреча бывших супругов после печальных событий.
Удалить журналистов из зала сразу попросил подсудимый. Но ходатайство Грачева удовлетворили частично. Закроют для СМИ обсуждение в процессе лишь интимных подробностей семейной жизни. Во время дачи показаний Дмитрий и Маргарита друг на друга старались не смотреть. Общались на вы.
- Скажите, сколько раз по пути из детского сада до деревни Глазго вы просили меня остановиться, открыть двери.
- Я плохо помню, я после реабилитации, но много раз.
Общественность шокировала жестокость, с которой садист изувечил мать своих детей. В декабре прошлого года Дмитрий Грачев вывез жену Маргариту в лесной массив и отрубил топором кисти рук. Следователям изверг пояснил: это была месть за то, что супруга хотела подать на развод. Во время многочасовой операции в Московской городской клинической больнице № 71 хирурги смогли восстановить Маргарите кисть правой руки. На левую установили протез. Реабилитацию потерпевшая проходит до сих пор.
Дмитрия Грачева судят по трём статьям. "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью" злоумышленнику инкриминировали изначально. В дальнейшем обвинение дополнили "Угрозой убийством" и "Похищением". В ходе следствия было установлено: ревнивец и ранее посягал на жизнь Маргариты. Также силой усаживал её в автомобиль, отвозил в безлюдное место, угрожал ножом и требовал признаться в изменах.
Он знал пароли от её соцсетей, постоянно проверял телефон. Подозревая жену в служебном романе, обвиняемый даже заставил Маргариту пройти проверку на детекторе лжи. Потерпевшая обращалась в полицию, однако заявления Грачевой игнорировали. В результате под уголовное преследование попал местный участковый-уполномоченный. По версии следствия, халатность сотрудника правоохранительных органов и привела к трагическим последствиям: Дмитрий Грачев почувствовал свою безнаказанность.
Оперировать на процессе единственным смягчающим обстоятельством — несовершеннолетними детьми на иждивении — Дмитрию Грачеву теперь не удастся. Адвокаты потерпевшей добились, чтобы подсудимого лишили родительских прав и теперь могут рассчитывать на максимально возможное наказание — до 15 лет.
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