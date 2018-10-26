Пьяная "черная пантера" пыталась скрыться от инспекторов в Тольятти

Рассуждения на отвлеченные жизненные темы пришлось выслушать тольяттинским инспекторам, задержавшим после погони пьяную девушку за рулем легковушки. Камера регистратора сняла туманные объяснения водителя на тему "невиноватая я".

"Я вообще не ездила. Там я вышла, моя машина стоит, там окно не поднимается, я каждые пять минут выхожу смотреть, поднялось окно или нет", — взывала к сочувствию 24-летняя местная жительница, но стражи порядка продолжали составлять протокол.

Описанные события происходили поздним вечером 22 октября на бульваре Татищева, а перед этим стражи порядка заметили на Ботанической улице лихо перемещавшийся Ford Focus с неработающими фарами. Его владелица остановиться по требованию оказалась, решив поиграть с инспекторами в кошки-мышки. Погоня оказалась недолгой, а попытка бросить машину и скрыться — неудачной.

Проходить медосвидетельствование разговорчивая "черная пантера" (именно эту песню девушка то и дело начинала напевать) отказалась, хотя сомнений в том, что она была пьяна, у инспекторов и не было. В итоге машину отправили на штрафстоянку, а нарушительницу ждет лишение прав на срок до двух лет.