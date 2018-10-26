"Аэрофлот" переходит на зимнее расписание полетов
"Аэрофлот" переходит на зимнее расписание, которое будет действовать с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года.
Главной особенностью наступающего сезона станет открытие полетов по 14 новым направлениям как на собственном парке воздушных судов "Аэрофлота", так и в партнерстве с дочерней авиакомпанией "Россия". В рейтинге британского аналитического ресурса anna.aero "Аэрофлот" занял первое место по количеству новых пунктов в сезоне "Зима 2018/2019".
В наступающем сезоне "Аэрофлот" будет выполнять собственные рейсы по 152 маршрутам в 55 странах. Среди них 54 направления на территории России (53 – из Москвы, 1 – из Сочи), 18 городов в 7 странах СНГ и 80 маршрутов дальнего зарубежья (в том числе 56 – в Европу, 14 – в Азию, 5 – в Америку, 4 – на Ближний и Средний Восток, 1 – в Африку).
Большая часть новинок расписания приходится на города России. "Аэрофлот" открывает целую сеть маршрутов из Москвы в города Северного Кавказа – Владикавказ (7 рейсов в неделю), Грозный (7 рейсов в неделю), Махачкалу (21 рейс в неделю), Назрань (Магас) (7 рейсов в неделю), Нальчик (7 рейсов в неделю). Также в списке новых пунктов значатся Ижевск и Ульяновск – на этих направлениях запланировано по 14 рейсов в неделю.
В наступающем сезоне "Аэрофлот" расширит свое присутствие на рынке СНГ. Компания открывает полеты из Москвы в Бухару (2 рейса в неделю) и Ош (7 рейсов в неделю).
Также этой зимой на карте маршрутов "Аэрофлота" появятся три европейских города: Гетеборг (7 рейсов в неделю), Дублин (7 рейсов в неделю) и Любляна (7 рейсов в неделю).
Среди новых направлений самым протяженным станет маршрут из Москвы в крупнейший город индонезийского острова Бали – Денпасар. Полеты будут осуществляться с частотой 3 рейса в неделю совместно с дочерней авиакомпанией "Россия".
К списку пунктов Южной Азии добавится крупнейший мегаполис Шри-Ланки — Коломбо. На этой авиалинии "Аэрофлот" будет выполнять 5 рейсов в неделю, в том числе – совместно с дочерней авиакомпанией "Россия".
В наступающем зимнем сезоне "Аэрофлот" значительно увеличит частоту полетов на действующих маршрутах по сравнению с летним расписанием 2018 года.
Возрастет число рейсов в города России: Архангельск (с 21 до 28 в неделю), Белгород (с 14 до 21 в неделю), Волгоград (с 35 до 42 в неделю), Екатеринбург (с 63 до 70 в неделю), Казань (с 49 до 54 в неделю), Кемерово (с 7 до 14 в неделю), Нижневартовск (с 14 до 21 в неделю), Санкт-Петербург (со 140 до 154 в неделю), Саратов (с 21 до 28 в неделю), Сургут (с 14 до 21 в неделю), Уфу (с 42 до 56 в неделю) и Челябинск (с 35 до 42 в неделю).
Также увеличится количество рейсов "Аэрофлота" в города Европы: Белград (с 14 до 21 в неделю), Брюссель (с 14 до 21 в неделю), Лион (с 7 до 14 в неделю), Софию (с 7 до 14 в неделю), Стамбул (с 28 до 35 в неделю), Тенерифе (с 5 до 7 в неделю), Штутгарт (с 7 до 14 в неделю).
На направлениях Ближнего Востока и Азии частота рейсов возрастет для следующих пунктов: Дубай (с 14 до 28 в неделю, в том числе 7 рейсов в неделю в новый аэропорт Дубая – Аль-Мактум), Бангкок (с 7 до 21 в неделю, в том числе — совместно с дочерней авиакомпанией "Россия"), Мале (с 3 до 7 рейсов в неделю), Пхукет (с 7 до 10 в неделю), Хошимин (с 2 до 3 в неделю).
Кроме того, этой зимой "Аэрофлот" будет чаще летать на один из любимых курортов Америки — в город Майами. Число рейсов на данном маршруте увеличится с 4 до 5 в неделю.
Географию полетов "Аэрофлота дополняет сеть маршрутов дочерних авиакомпаний:
- "Россия" в зимнем расписании будет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону по 50 направлениям;
- региональный перевозчик "Аврора" обеспечит перевозки из городов Дальнего Востока по 17 авиалиниям.
Лоукостер "Победа" реализует собственную уникальную программу полетов по 79 направлениям как между регионами России, так и за рубеж.
В зимнем сезоне 2018-2019 Группа "Аэрофлот" будет выполнять рейсы по 298 маршрутам (252 из них не повторяются) в 57 странах. Маршрутную сеть Группы дополнят 185 направлений, по которым рейсы будут выполняться совместно с авиакомпаниями-партнерами в рамках договоров "код-шеринга". Благодаря этому сотрудничеству в маршрутной сети "Аэрофлота" появятся еще 19 государств: Австралия, Албания, Алжир, Аргентина, Босния и Герцеговина, Гана, Индонезия, Исландия, Кения, Лаос, Люксембург, Камбоджа, Мальта, Македония, Марокко, Мьянма, Новая Зеландия, Саудовская Аравия и Тунис.
Итого с учетом партнерских отношений в зимнем расписании 2018-2019 Группа "Аэрофлот" будет выполнять полеты по 483 маршрутам (437 не повторяются) в 76 странах.
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