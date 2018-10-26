Инфантино: совет ФИФА запрещает играть матч "Барселоны" с "Жироной" в США

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на специальном совете организации не одобрил проведение матча чемпионата Испании между "Барселоной" и "Жироной" в Северной Америке. Итальянец заявил, что матчи должны проводиться на территории своей страны.

"Я выступаю против проведения встречи между "Барселоной" и "Жироной" в Майами, — признался Инфантино, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на Marca. – Совет ФИФА рассмотрел этот вопрос и подчеркивает – официальные матчи каждого национального первенства должны проходить в пределах соответствующей страны".

Напомним, что ситуация вокруг возможного проведения матчей чемпионата Испании началась после того, как руководители чемпионата Испании заключили договор с агентством Relevent с целью популяризации испанского первенства в Северной Америке. Против такого решения выступил профсоюз футболистов чемпионата Испании, а также ряд клубов, среди которых и мадридский "Реал".