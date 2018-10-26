Игиловцы готовили в Москве взрывы и расстрелы

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность членов ячейки террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), которые готовили теракты в столичном регионе.

Всего были задержаны шесть человек. У них было изъято автоматическое оружие, деньги, схема изготовления самодельных бомб, а также отчеты о подготовке терактов.

Как сообщают в Центре общественных связей ФСБ, задержанные готовили крупные теракты в Москве с использованием оружия и самодельных взрывных устройств.

Ячейка была глубоко законспирирована, руководили ею из Сирии эмиссары, которые являются выходцами из Центральной Азии. Террористы получали деньги с помощью переводов из-за рубежа, а также "посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений".

Ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

В сентябре сотрудники ФСБ задержали в Смоленской области уроженца Дагестана Меджида Магомедова. Он являлся членом ИГИЛ. По данным спецслужб, игиловцев активно поддерживают украинские спецслужбы.