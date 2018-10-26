В Сети обсуждают ролик с телепортацией прохожего

Охранник из американского штата Пенсильвания опубликовал видео, снятое камерами наружного наблюдения. В ролике запечатлено, как случайный прохожий, попавший в объектив, внезапно исчезает на месте. Автор видео крайне взволнован, но не все ему верят, сообщает Daily Dot.

На опубликованных ниже кадрах, которые охранник возбужденно комментирует, запечатнлео, как рядом со зданием проходит мужчина в толстовке с капюшоном. Незнакомец начинает что-то искать, затем подбирает с земли светящийся предмет, после чего исчезает.

Охранник заявляет, что стал свидетелем телепортации и просит зрителей найти этому феномену объяснение.

Большиство комментаторов видео, впрочем, удивление охранника не разделили. Более того, немногие поверили в то, что мужчина искренне поражался опубликованным кадрам. Многие зрители сочли, что видео является монтажом, прчем скверно сделанным.

Другого объяснения увиденному интернет-пользователи дать не смогли.