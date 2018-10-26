"Торпедо" переиграло "Куньлунь" по буллитам

В Шанхае продолжилась программа игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Куньлунь Ред Стар" на своей площадке принимало нижегородское "Торпедо" и потерпел минимальное поражение со счетом 1:2.

Торпедовцы забили первыми: на 23-й минуте матча Дмитрий Марковин стал единственным автором гола своей команды. Отыграться хоккеисты китайского клуба смогли за десять минут до финальной сирены – сравнял счет Мартен Сен-Пьер.

При ничейных 1:1 команды сначала завершили основное время встречи, а позже и овертайм. В итоге выявить победителя соперники смогли лишь в серии послематчевых бросков, в которых точнее оказались гости из Нижнего Новгорода.

Благодаря победе "Торпедо" набрало 26 очков, с которыми занимает шестое место в Восточной конференции. "Куньлунь", в свою очередь, с 22 баллами располагается на Востоке на восьмой позиции.