"Ювентус" намерен получить вратаря "МЮ" де Хеа бесплатно

Туринский "Ювентус" намерен заполучить голкипера английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давида де Хеа. Желание переманить испанца в Турин выразили руководители "Юве", которые, к тому же, хотят получить игрока бесплатно, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на ВВС.

Дело в том, что действующий контракт де Хеа с "МЮ" рассчитан до лета 2019-го года и боссы "МанЮнайтед" предпримут попытку воспользоваться опцией продления на год, которая прописана в соглашении. Однако сам голкипер ранее не скрывал своего желания продолжить профессиональную карьеру в другом клубе.

В случае, если де Хеа откажется продлевать контракт с манкунианцами, то английскому клубу до истечения договора придется попытаться выручить за вратаря сумму ниже его реальной стоимости. По истечении срока де Хеа уже будет доступен как свободный агент бесплатно. Этим и хотят воспользоваться руководители "Ювентуса".