США считают, что Китай угрожает России

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предложил Москве провести стратегические переговоры по Китаю, который, по его мнению, представляет угрозу и для РФ, и для США.

Как передает ТАСС, об этом Болтон рассказал в интервью агентству Reuters, находясь с визитом в столице Грузии Тбилиси.

Американский чиновник считает, что ракетный потенциал Китайской народной республики угрожает, прежде всего, Российской Федерации, поскольку ее центральная часть географически находится в пределах досягаемости китайских ракет.

Болтон отметил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является пережитком холодной войны.

Ранее, в ходе своего визита Москву помощник американского президента по национальной безопасности подтвердил намерение США выйти из ДРСМД, назвав данное решение "новой стратегической реальностью". По словам Болтона, в данное время имеется ряд стран, в том числе Китай, Иран и Северная Корея, которые не участвуют в ДРСМД, но обладают возможностями использования баллистических ракет.

Он заявил, в частности, что половина ядерного арсенала КНР являлась бы нарушением договора, если бы Китай был участником ДРСМД.