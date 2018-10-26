В Крыму заявили, что ЕС лицемерно "не знает, не видит и молчит" про Киев

Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов назвал лицемерной позицию Евросоюза по Азовскому морю.

Он напомнил, что европейцы возмущаются тем, что в Азовском море "абсолютно легитимно досматривают корабли". При этом Евросоюз "не знает, не видит и молчит", как захватывают российское судно с моряками. Он назвал украинские власти "экстремистами-пиратами".

"Очень странно, что у них фрагментарное зрение получается. Один кусок глаза видит, а другой – нет", — сказал Мурадов РИА Новости.

Политик подчеркнул, Россия действует в Керченском проливе на законных основаниях: пограничники обязаны досматривать суда, которые проходят под Крымским мостом, когда есть террористическая угроза. Он сказал, что в наши дела не должны лезть те, "кому не положено в них влезать", а то "скоро они будут регулировать воды Москвы-реки".

Накануне Европарламент пригрозил России новыми санкциями в случае эскалации ситуации в Азовском море. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "тема Азовского моря — это очередная пропагандистская карта".