Юрий Башмет приглашает в "Зарядье" на "Фантастическую Кармен"

В понедельник, 5 ноября, в Большом зале Московского концертного зала "Зарядье" состоится музыкально-драматический спектакль "Фантастическая Кармен" по мотивам оперы Бизе "Кармен" и "Кармен-сюиты" Щедрина.

4 года назад альтист, дирижер и художественный руководитель оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет обратился к жанру музыкально-драматических спектаклей по мотивам знаменитых опер. "Страсти по Пиковой даме", "Фантастическая Кармен", "Евгений Онегин" – в этих постановках, созданных известными театральными режиссерами, участвуют оперные артисты и популярные актеры театра и кино.

"Жанр, в котором мы работаем, очень важен: мы помогаем людям полюбить оперу", – говорит Юрий Башмет.

"Фантастическая Кармен" – постмодернистская фантазия режиссера Павла Сафонова. По его версии, Хосе – режиссер, влюбленный в актрису, он совершает убийство и… полностью меняет личность. Художественный руководитель и главный дирижер – Юрий Башмет. В спектакле играют актеры: Михаил Трухин, Евгений Стычкин, Ольга Ломоносова. Солисты балета: Екатерина Шипулина, Александр Волчков, Руслан Скворцов. Солисты оперы: Ирина Шишкова (меццо-сопрано), Олег Долгов (тенор), Олег Цыбулько (бас).

Начало спектакля – в 19:00, Большой зал КЦ "Зарядье".