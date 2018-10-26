Московский суд оштрафовал издателя The New Times на 22 миллиона

Издатель журнала The New Times и одноименного сайта оштрафован на 22,25 миллиона рублей за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор, соответствующее постановление вынес мировой суд Тверского района. Об этом "Интерфаксу" рассказала главный редактор издания Евгения Альбац, отметив, что это первое применение статьи КоАП 13.15.1.

Мировой суд постановил, что издатель журнала – ООО "Новые времена" – получил 22,25 миллиона рублей от НКО "Фонд поддержки свободы прессы". НКО признано иностранным агентом, но издатель не сообщил в Роскомнадзор, что получил деньги от иностранных источников.

The New Times собирается обжаловать решение суда.